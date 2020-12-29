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Помогла матери и родила собственную сестру жительница Шотландии

14:00 29.12.2020 Фото: Pixabay
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Семья планирует рассказать новорожденной о ее происхождении, когда она вырастет.

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Холли не только стала суррогатной матерью, но и выступила донором яйцеклетки

Жительница шотландского города Инвернесс выносила ребенка для своей матери и родила собственную сестру. Об этом сообщает издание Daily Record.

25-летняя Холли Саммерс (Hollie Summers) выносила ребенка для своей 49-летней матери Фэй (Faye). Фэй и 46-летний отчим Саммерс Эндрю (Andrew) много лет мечтали о ребенке, но не могли зачать его.

Они предложили Саммерс стать суррогатной матерью. Эмбрион планировалось создать с использованием спермы Эндрю и одной из замороженных яйцеклеток Фэй, которая была извлечена в 2014 году. Но когда врачи выяснили, что яйцеклетки нежизнеспособны, Холли не только стала суррогатной матерью, но и выступила донором яйцеклетки.

Роды Саммерс произошли в октябре и длились 41 час. Она родила девочку по имени Уиллоу (Willow). У Саммерс уже есть трехлетняя дочь Арвен (Arwen). Женщина полностью признает, что рожденный ею ребенок — дочь ее матери.

Я родила Уиллоу и отдала ее сразу матери, без капли сомнения. Уиллоу была рождена при помощи моей яйцеклетки и спермы Эндрю, но у нее единственная мать, и это точно не я. Эндрю и моя мама хотели ребенка с того момента, как они поженились, но мама была стерилизована — и она давно об этом жалела

Семья планирует рассказать Уиллоу о ее происхождении, когда она вырастет. «Ее история необычна, но она родилась в любви, а это самое главное», — подчеркнула Саммерс.

Фэй, у которой теперь четверо детей, сказала: «Я всегда буду говорить Уиллоу, что сделала ее удивительная сестра. Я не знаю, как благодарить Холли».

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