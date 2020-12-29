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Скончались 9 пациентов от коронавируса за сутки на 29 декабря в Новосибирской области

12:38 29.12.2020 Фото: Pixabay
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В отделениях реанимации находятся 148 человек. На ИВЛ – 37 пациентов.

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На ИВЛ – 37 пациентов

По данным оперативного штаба на утро 29 декабря в регионе зарегистрировано 27 583 случая COVID-19 (+156 за сутки), в том числе у 1 613 детей. 23 533 пациента выписаны с выздоровлением (+214 за сутки).

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 64 года, 66 лет, 70 лет, женщины в возрасте 63 года, 67 лет .69 лет, 79 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 950 человек.

В отделениях реанимации находятся 148 человек. На ИВЛ – 37 пациентов.

Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 073.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 183 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 1 065 906 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 7 697 жителей региона, 78 540 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 586 обращений, госпитализированы 30 человек.

Источник: Оперштаб

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