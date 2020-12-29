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В пожаре погибла мать с тремя маленькими детьми в Новосибирске

12:31 29.12.2020 Фото: МЧС
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Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе выяснение причин, приведших к трагедии.

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Пожару был присвоен повышенный номер сложности

Сегодня утром в городе Новосибирске на улице Декабристов произошел пожар в восьмиквартирном одноэтажном доме. Возгорание произошло в одной из квартир, которую снимала многодетная семья. Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек - женщины, 1992 г.р., а также трех малолетних детей в возрасте 7, 3 и 1,5 лет. Личности погибших установлены.

На место происшествия выехал руководитель следственного управления СК России по Новосибирской области генерал-майор юстиции Андрей Лелеко, руководитель и следователи следственного отдела по Октябрьскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области, группа опытных следователей-криминалистов следственного управления.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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Личности погибших установлены.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе выяснение причин, приведших к трагедии. Совместно с дознавателями МЧС России будет установлена причина пожара. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

погибла семья погибли 4 пожар сгорел дом
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