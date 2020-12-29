В пожаре погибла мать с тремя маленькими детьми в Новосибирске

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе выяснение причин, приведших к трагедии.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности

Сегодня утром в городе Новосибирске на улице Декабристов произошел пожар в восьмиквартирном одноэтажном доме. Возгорание произошло в одной из квартир, которую снимала многодетная семья. Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек - женщины, 1992 г.р., а также трех малолетних детей в возрасте 7, 3 и 1,5 лет. Личности погибших установлены.

На место происшествия выехал руководитель следственного управления СК России по Новосибирской области генерал-майор юстиции Андрей Лелеко, руководитель и следователи следственного отдела по Октябрьскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области, группа опытных следователей-криминалистов следственного управления.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Личности погибших установлены.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе выяснение причин, приведших к трагедии. Совместно с дознавателями МЧС России будет установлена причина пожара. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова