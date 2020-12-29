Трое детей и мать сгорели при пожаре в Новосибирске. Прокуратура организовала проверку

На место происшествия выехал и.о. прокурора Новосибирской области Борис Крылов для координации деятельности правоохранительных органов.

По факту пожара проводится уголовно-процессуальная проверка

Сегодня, 29 декабря т.г., прокурор Октябрьского района г. Новосибирска организовал проверку в связи с пожаром в жилом доме по ул. Декабристов, 152.

На место происшествия выехал и.о. прокурора Новосибирской области Борис Крылов для координации деятельности правоохранительных органов.

Предварительно установлено, что в оборудованном печным отоплением доме на момент пожара проживала семья из 4 человек, из них трое несовершеннолетних детей.

В результате происшествия 28-летняя женщина и ее дети (2013, 2017 и 2019 г.р.) погибли.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья, а также оценит достаточность принимаемых ответственными должностными лицами мер по обеспечению пожарной безопасности и профилактике пожаров.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

По факту пожара проводится уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты в прокуратуре на контроль.