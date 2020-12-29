Как будет ходить общественный транспорт Новосибирска на новогодние праздники, стало известно

В дни новогодних каникул в рейсы выйдет лишь треть подвижного состава муниципалитета.

Никакого продления работы транспорта не планируется

Как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь в Новосибирске, рассказал заместитель главы департамента культуры мэрии Новосибирска Владимир Державец на пресс-конференции в ТАСС.

В городе на новогодние праздники не планируется изменение графика работы транспорта.

В дни новогодних каникул в рейсы выйдет лишь треть подвижного состава муниципалитета.

«Мы в этом году не проводим никаких массовых мероприятий. Даже праздничного фейерверка не будет. Поэтому никакого продления работы транспорта не планируется», — сказал Державец.