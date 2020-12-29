Как будет ходить общественный транспорт Новосибирска на новогодние праздники, стало известно

Как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь в Новосибирске, рассказал заместитель главы департамента культуры мэрии Новосибирска Владимир Державец на пресс-конференции в ТАСС.
В городе на новогодние праздники не планируется изменение графика работы транспорта.
В дни новогодних каникул в рейсы выйдет лишь треть подвижного состава муниципалитета.
«Мы в этом году не проводим никаких массовых мероприятий. Даже праздничного фейерверка не будет. Поэтому никакого продления работы транспорта не планируется», — сказал Державец.
1, 2 и 7 января снизится выпуск пассажирского транспорта, передвигаться по Новосибирску станет значительно труднее.