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Задержали за угон восьми иномарок подростка во Владивостоке

13:31 29.12.2020 Фото: Pixabay
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Максимальная санкция по каждой статье предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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В основном угоняли машины 1995 года выпуска и старше

В дежурную часть отдела полиции №2 (Первомайский район) УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение жителя дальневосточной столицы об угоне автомобиля.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя и возможных очевидцев.

Установлено, что автовладелец припарковал свое транспортное средство в ночное время суток на придомовой территории по улице Сахалинская. Утром следующего дня мужчина машины не обнаружил.

Кроме того, в полицию поступил ряд аналогичных заявлений от жителей района. У граждан угоняли автомашины, не оборудованные охранной сигнализацией. По большей части средства передвижения были 1995 года выпуска и старше.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который оказался 16-летним жителем Владивостока. Злоумышленник вскрывал иномарки и какое-то время передвигался на них сам или же с друзьями. После того, как заканчивалось топливо в бензобаках, он оставлял автомобиль.

В отделе полиции молодой человек дал признательные показания. На его счету оказалось восемь угонов и три кражи из автотранспорта. Задержанный пояснил, что брал чужие автомашины не с целью хищения, а просто для того, чтобы покататься с друзьями.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и по части 2 статьи 158 (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Максимальная санкция по каждой статье предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В полиции подчеркнули, что, согласно законодательству Российской Федерации, за совершение кражи либо неправомерное завладение транспортным средством уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста. Поэтому детские «забавы» могут обернуться совсем не детским наказанием.

Во избежание негативных последствий безнадзорности родителям рекомендуют контролировать времяпреповождение детей.

Источник: СК

задержали подростка угон иномарок угон машин
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