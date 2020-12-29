Предложил способ упростить процесс смены банка для клиентов ЦБ. Как это будет?

Проект ЦБ разослал представителям финансовой отрасли

ЦБ предложил запустить новый механизм для клиентов банков — универсальный платежный адрес. Он обеспечит автоматическое перенаправление переводов получателю даже при изменении его реквизитов и тем самым упростит переход из банка в банк

Центробанк предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк — за счет внедрения универсального платежного адреса. Он будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов, пишет РБК со ссылкой на проект стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы.

Проект ЦБ разослал представителям финансовой отрасли, его подлинность изданию подтвердили четыре источника на платежном рынке. В проекте говорится, что регулятор намерен определить условия перехода клиента на расчетное обслуживание в другой банк с последующим автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты. Запуск «механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка» должен способствовать развитию конкуренции, отмечается в проекте. Как рассказал изданию представитель ЦБ, стратегия подготовлена с привлечением участников рынка и будет обсуждаться в начале следующего года. Сейчас более 65% всех банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию платежных карт приходятся на одного игрока, указывается в проекте. Это, по мнению регулятора, может привести к ограничению клиентов в использовании продуктов и услуг других поставщиков, которые становятся экономически невыгодны по сравнению с продуктами основного игрока.

По словам исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста, законодательная регламентация процедуры смены банка впервые появилась в Европейском союзе. Он отметил, что клиенты обычно выделяют два типа проблем при смене счета: документооборот, связанный и с открытием, и с закрытием счета, и настройка информационных систем, то есть перенос автоплатежей и настроек из старого интернет-банка в новый. «В Европе процедура смены банка выглядит следующим образом: клиент подает заявление об открытии счета и дает доверенность новому банку на взаимодействие с банком-донором (старым банком). Новый банк подает поручение о закрытии старого счета, перевода остатка и так далее. Банк-донор еще некоторое время пересылает входящие переводы на новые реквизиты потребителя», — рассказал Шуст. Что касается «универсального платежного адреса» для населения, то в России он уже есть — это номер мобильного телефона, который заменяет номер банковского счета или карты в Системе быстрых платежей, отмечает Шуст: «Мне кажется, логично использовать тот же идентификатор и для всех остальных переводов физических лиц».

Острой потребности в таком механизме нет, так как клиенты предпочитают пользоваться несколькими банками, редко уходя откуда-то полностью, считает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Если же комиссии за услуги банков будут увеличиваться, востребованность такого сервиса вырастет. Партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов отмечает, что введение универсального платежного адреса для граждан не представляется актуальным, так как у физических лиц нет массового поступления платежей на счет (обычно это только зарплата), а переводы между физлицами уже можно проводить по номеру телефона. По его мнению, новый механизм может быть полезен для предпринимателей: «Уведомление сотен, а то и тысяч контрагентов о смене платежных реквизитов может занять несколько месяцев, а дополнительная нагрузка всегда влияет на принятие решения о смене банковской организации». Если универсальный платежный адрес не заменит иные банковские реквизиты (БИК, корр. счет и т.п.), то говорить об упрощении процедуры перехода предпринимателей между банками преждевременно, заключил юрист.

Источник: forbes