Встретился с новым генеральным консулом ФРГ Берндом Финке мэр Локоть. Что они обсудили?

Бернд Финке работал в России с 1998 по 2001 год в Генеральном консульстве ФРГ в Санкт-Петербурге.

Генеральный консул ФРГ Бернд Финке в беседе отметил, что рад приступить к работе в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял делегацию Генерального консульства Федеративной Республики Германия. Глава города лично познакомился с новым генеральным консулом ФРГ в Новосибирске Берндом Финке и обсудил с ним перспективы сотрудничества.

«Одно из перспективных направлений нашего сотрудничества — это наука. Наши учёные принимали участие в создании адронного коллайдера в Европейском центре ядерных исследований. А сейчас под Новосибирском ведётся разработка проекта „СКИФ“ (Сибирский кольцевой источник фотонов), который подразумевает международное сотрудничество, участие ученых из Евросоюза, в том числе, из Германии, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Второе направление — это культура. У новосибирских российско-германских обществ богатый опыт проведения совместных культурных мероприятий. Еще один аспект наших взаимоотношений — это экономика. У нас есть неплохие примеры сотрудничества российских и германских компаний».

Генеральный консул ФРГ Бернд Финке в беседе отметил, что рад приступить к работе в Новосибирске: «Министерство иностранных дел предложило мне посты в разных частях мира, но для меня и моей супруги Новосибирск оказался самым привлекательным местом. 20 лет назад я работал атташе по культуре в Санкт-Петербурге, и сейчас мы рады вновь находиться в вашей стране. Мне кажется, что это что-то особенное — работать в Сибири и на Дальнем Востоке. Я нахожусь здесь всего три недели, но чувствую себя как дома. Я рад предстоящему сотрудничеству с вами и вашими коллегами. Сейчас, когда политические отношения особенно сложные, наша работа здесь, в Новосибирске, является особенно важной».

Бернд Финке работал в России с 1998 по 2001 год в Генеральном консульстве ФРГ в Санкт-Петербурге. С 2016 года и до прибытия в Новосибирск в 2020 году он занимал пост посла ФРГ в Республике Эль-Сальвадор.

Источник: novo-sibirsk