29.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Встретился с новым генеральным консулом ФРГ Берндом Финке мэр Локоть. Что они обсудили?

15:00 29.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
0

Бернд Финке работал в России с 1998 по 2001 год в Генеральном консульстве ФРГ в Санкт-Петербурге.

% name% title
Генеральный консул ФРГ Бернд Финке в беседе отметил, что рад приступить к работе в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял делегацию Генерального консульства Федеративной Республики Германия. Глава города лично познакомился с новым генеральным консулом ФРГ в Новосибирске Берндом Финке и обсудил с ним перспективы сотрудничества.

«Одно из перспективных направлений нашего сотрудничества — это наука. Наши учёные принимали участие в создании адронного коллайдера в Европейском центре ядерных исследований. А сейчас под Новосибирском ведётся разработка проекта „СКИФ“ (Сибирский кольцевой источник фотонов), который подразумевает международное сотрудничество, участие ученых из Евросоюза, в том числе, из Германии, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Второе направление — это культура. У новосибирских российско-германских обществ богатый опыт проведения совместных культурных мероприятий. Еще один аспект наших взаимоотношений — это экономика. У нас есть неплохие примеры сотрудничества российских и германских компаний».

Генеральный консул ФРГ Бернд Финке в беседе отметил, что рад приступить к работе в Новосибирске: «Министерство иностранных дел предложило мне посты в разных частях мира, но для меня и моей супруги Новосибирск оказался самым привлекательным местом. 20 лет назад я работал атташе по культуре в Санкт-Петербурге, и сейчас мы рады вновь находиться в вашей стране. Мне кажется, что это что-то особенное — работать в Сибири и на Дальнем Востоке. Я нахожусь здесь всего три недели, но чувствую себя как дома. Я рад предстоящему сотрудничеству с вами и вашими коллегами. Сейчас, когда политические отношения особенно сложные, наша работа здесь, в Новосибирске, является особенно важной».

Бернд Финке работал в России с 1998 по 2001 год в Генеральном консульстве ФРГ в Санкт-Петербурге. С 2016 года и до прибытия в Новосибирск в 2020 году он занимал пост посла ФРГ в Республике Эль-Сальвадор.

Источник: novo-sibirsk

встреча консул ФРГ работа в Новосибирске Анатолий Локоть Бернд Финке
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что изменит его содействие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Уничтожили более 60 000 свиней из-за африканской чумы в Курске
16:00 29-12-2020
Уничтожили более 60 000 свиней из-за африканской чумы в Курске
Задолжал более 1 млн рублей алиментов житель Новосибирска. Новый год он встретит в спецприемнике
15:59 29-12-2020
Задолжал более 1 млн рублей алиментов житель Новосибирска. Новый год он встретит в спецприемнике
Не потушил сигарету и устроил пожар житель общежития в Новосибирске. Погибли двое
15:54 29-12-2020
Не потушил сигарету и устроил пожар житель общежития в Новосибирске. Погибли двое
Фото: Уберите это позорище хотя-бы до Нового года!
15:53 29-12-2020
Фото: Уберите это позорище хотя-бы до Нового года!
БердскОткрыли второй ковидный госпиталь в ЦГБ Бердска. Вместо кожно-венерологического диспансера на ул. Пушкина
15:46 29-12-2020
Открыли второй ковидный госпиталь в ЦГБ Бердска. Вместо кожно-венерологического диспансера на ул. Пушкина
Жертвы коронавируса: 562 скончались за сутки на 29 декабря в России
15:46 29-12-2020
Жертвы коронавируса: 562 скончались за сутки на 29 декабря в России
Осуждённый за смертельное ДТП Ефремов вернётся на телеэкраны в 2021 году
15:45 29-12-2020
Осуждённый за смертельное ДТП Ефремов вернётся на телеэкраны в 2021 году
Оперштаб: 27 002 зараженных коронавирусом за сутки на 29 декабря в России
15:44 29-12-2020
Оперштаб: 27 002 зараженных коронавирусом за сутки на 29 декабря в России
На какую пенсию могут рассчитывать самозанятые граждане в России. Какие налоги и взносы они платят?
15:40 29-12-2020
На какую пенсию могут рассчитывать самозанятые граждане в России. Какие налоги и взносы они платят?
Роторная дробилка для комков / регенераторы песка
15:32 29-12-2020
Роторная дробилка для комков / регенераторы песка