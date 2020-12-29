Возглавил список экспортных продуктов из Новосибирска в 2020 году шоколад

Производители Новосибирской области поставляют свою продукцию в Китай, Казахстан, Монголию, Киргизию, Белоруссию и целый ряд других государств, география покупателей с каждым годом расширяется.

Основные виды продукции, поставляемой на экспорт в 2020 году: шоколад и прочие пищевые продукты

Новосибирская область успешно реализует региональный проект «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Показатели экспорта ежегодно растут и в 2020 году достигли 368,9 млн долларов США, что составляет уже 182,4% от запланированного значения целевого показателя на текущий год.

Основные виды продукции, поставляемой на экспорт в 2020 году: шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао (67,9 млн долларов), семена рапса (50,6 млн долларов США), пшеница (36,7 млн долларов), мука пшеничная (15,7 млн долларов), семена льна (10,7 млн долларов), горох (10,1 млн долларов), пиво (6,5 млн долларов), ячмень (4,1 млн долларов), соевые бобы (3,5 млн долларов), перья птиц, пух (3,4 млн долларов), мороженое (3,1 млн долларов), овес (2,1 млн долларов) и т.д.

По данным Системы мониторинга продовольственной безопасности Минсельхоза России, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года экспорт продукции АПК Новосибирской области увеличился на 136 млн долларов, при этом физический объем экспортных поставок товаров увеличился на 287,4 тыс. тонн (прежде всего за счет увеличения объема поставок злаков, гороха, семян рапса, шоколада). Напомним, что в 2019 году целевой показатель также был перевыполнен. По данным Федеральной таможенной службы за 2019 год из Новосибирской области вывезено 435,9 тыс. тонн продукции АПК на сумму 239,7 млн долларов США, что составляет 138% от целевого показателя на 2019 год (план 173,9 млн долларов США).

Общий объем экспорта продукции АПК разделяется на шесть подотраслей (в соответствии с подотраслями федерального проекта): продукция масложировой отрасли, зерновые, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, рыба и морепродукты, продукция мясной и молочной промышленности и прочая продукция АПК. За 11 месяцев текущего года превышен целевой показатель по нескольким подотраслям: продукция масложировой отрасли (170% от запланированного годового показателя), зерновые (254%), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (169%) и прочая продукция АПК (171%).

Производители Новосибирской области поставляют свою продукцию в Китай, Казахстан, Монголию, Киргизию, Белоруссию и целый ряд других государств, география покупателей с каждым годом расширяется.

В 2020 году финансирование регионального проекта предусмотрено в объеме 60,7 млн рублей (в том числе, за счет средств федерального бюджета ‒ 58,3 млн рублей, областного бюджета ‒ 2,4 млн рублей). Данные средства будут направлены на стимулирование производства масличных культур.

Министерством сельского хозяйства Новосибирской области постоянно проводится анализ производственного и экспортного потенциала предприятий. Для обеспечения достижения целевого показателя регионального проекта ведется работа с экспортерами и сельскохозяйственными товаропроизводителями, реализующими продукцию за пределы региона.

Для справки:

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Его цель – увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны, формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами – членами Союза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций.

Источник: Правительство НСО