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Как помогает бизнесу выжить в условиях пандемии Господдержка

16:30 29.12.2020 Фото: Pixabay
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Существенный объем оказанной господдержки связан с кредитной сферой – таких мер поддержки оказано на сумму порядка 9 млрд рублей.

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Существенный объем оказанной господдержки связан с кредитной сферой

В результате оказания наиболее эффективных мер государственной поддержки за период действия ограничений по коронавирусу в 2020 году общая сумма средств, которые останутся на счетах компаний Новосибирской области, составит более 25,6 млрд рублей. При этом инвестиции в основной капитал в текущем году в регионе превысили показатели по РФ и составили 107,1%.
Как прокомментировал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, динамика основных экономических и социальных показателей развития Новосибирской области за 10 месяцев 2020 года подтверждает эффективность предложенных мер государственной поддержки.

«Меры господдержки в период пандемии гибко подстраивались под запросы предпринимателей, эволюционировали в зависимости от потребностей бизнеса и показали свою эффективность. Как один из результатов – индекс промышленного производства в регионе за 10 месяцев уходящего года превысил аналогичный показатель по СФО и РФ, уверенный 7-процентный рост за обозначенный период показали и инвестиции в основной капитал – за январь-сентябрь они составили около 160 млрд рублей», – акцентировал Лев Решетников.

Министр подчеркнул, что действующая система специальных мер поддержки предпринимателей региона включает несколько основных блоков, в том числе в сферах субсидирования и налогов, а также в кредитной сфере. В числе самых эффективных мер поддержки – субсидия на зарплату, которая предоставлялась за два месяца – апрель и май 2020 года, всего компании региона получили порядка 2 млрд рублей (по 12 тысяч 130 рублей на человека), больше всего такой поддержкой воспользовались оптовые и розничные компании в сфере транспорта и хранения. Одной из наиболее перспективных мер господдержки, на которую остается высокий спрос со стороны предпринимателей и которая может быть продлена, является единоразовая субсидия на безвозмездной основе в целях частичной компенсации затрат, связанных с проведением мероприятий по профилактике. Данная мера предполагает приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфекторов – 3281 компания региона в основном из сферы услуг получила порядка 108 млн рублей в рамках данной меры поддержки, в следующем году данную меру планируется продлить.

Также в числе значимых мер господдержки министр назвал дополнительную отсрочку и рассрочку по налогам и страховым взносам – в настоящее время такую поддержку в сумме порядка 1 млрд рублей получили около 400 компаний региона. Еще 35 организаций воспользовались возможностью продления сроков уплаты по налогам на имущество.

Существенный объем оказанной господдержки связан с кредитной сферой – таких мер поддержки оказано на сумму порядка 9 млрд рублей. В числе кредитных мер поддержки предоставление отсрочки платежа по основному долгу, оплата процентов, кредиты с нулевой процентной ставкой, кредиты на зарплату под 2% годовых для организаций из пострадавших отраслей, индивидуальных предпринимателей, имеющих сотрудников, а также социально ориентированных НКО – при сохранении не менее 80% и 90% сотрудников.

Лев Решетников подчеркнул, что в 2021 году в регионе продолжится реализация Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению поддержки экономики Новосибирской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Источник: nso.ru

бизнес господдержка кредит пандемия
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