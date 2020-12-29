Кто допустил проживание в аварийном доме погибшей семьи в пожаре, проверит СК Новосибирска

Собственную проверку организовала прокуратура Октябрьского района.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Кроме того, по указанию руководителя следственного управления организована доследственная проверка на предмет наличия в действиях (бездействии) должностных лиц администрации Октябрьского района признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), допустивших проживание семьи в аварийном доме.

Источник: СК