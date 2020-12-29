Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Кроме того, по указанию руководителя следственного управления организована доследственная проверка на предмет наличия в действиях (бездействии) должностных лиц администрации Октябрьского района признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), допустивших проживание семьи в аварийном доме.
Источник: СК
Кто допустил проживание в аварийном доме погибшей семьи в пожаре, проверит СК Новосибирска
13:24 29.12.2020
Восьмиквартирный дом по адресу Декабристов, 152 сгорел в Октябрьском районе во вторник, 29 декабря.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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