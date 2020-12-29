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Как получить детское пособие от 3 до 7 лет в январе 2021, инструкция от ПФР

13:52 29.12.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Уже с января 2021 года пособие на детей от 3 до 7 лет несколько изменится. Как оформить относительно новую выплату семьям с детьми, подробно в материале «Курьер. Среда. Бердск».

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Как получить детское пособие от 3 до 7 лет в январе 2021, инструкция от ПФРВыплата 5 000 рублей на детей к Новому году: Остались 1 сутки для оформления пособия - до 29 декабря 2020Ещё 436 новостей

Уже с января 2021 года пособие на детей от 3 до 7 лет несколько изменится. Как оформить относительно новую выплату семьям с детьми, подробно в материале «Курьер. Среда. Бердск».

Кто получает пособие

Выплаты положены семьям с детьми, но не всем, а только тем, в которых среднедушевой доход меньше уровня прожиточного минимума в регионе проживания. На каждого ребенка в такой семье получают выплату, установленную на уровне половины прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это 5 500 рублей. В Новосибирской области — 6 018 рублей.


Двойной размер выплат

17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подтвердил свое намерение об увеличении пособия. Уже с января следующего года те семьи, в которых уровень доходов не дотягивает до прожиточного минимума на каждого члена семьи даже благодаря новой выплате, будут получать двойное пособие - 100 % прожиточного минимума на ребенка. В России это в среднем 11 000 рублей, в Новосибирской области 12 036 рублей.

Деньги опекунам

С 2021 года пособие на детей от 3 до 7 лет начнут получать не только родные родители, но и опекуны.

Как посчитать доходы

Чтобы понять, нужно назначать или удваивать размер пособия на детей от 3 до 7 лет, доход семьи считают за год до уплаты НДФЛ. В расчет берут год не с момента подачи заявления, а за 6 месяцев до этого. Так, в январе 2021 года в в расчет возьмут период с июля 2019 года по июль 2020-го.

Как оформить выплату

Оформить пособие можно в личном кабинете на сайте госуслуг или при обращении в МФЦ. Для этого понадобятся:

свидетельство о рождении ребенка;
свидетельства о заключении брака (для полных семей или о расторжении брака;
реквизиты счёта в банке, но только карты «МИР»;
сведения о доходах семьи.

Сведения о доходах, которые необходимо предоставить:

все компенсации, выплаты и пособия, полученные семьей за год, который берется в расчет;
другие доходы, включая волонтерские, донорские, суммы благотворительной помощи и стипендии;

призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсменами.
Важно: сведения об алиментах с ноября 2020 года предоставлять не нужно.

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