Как получить детское пособие от 3 до 7 лет в январе 2021, инструкция от ПФР

Уже с января 2021 года пособие на детей от 3 до 7 лет несколько изменится. Как оформить относительно новую выплату семьям с детьми, подробно в материале «Курьер. Среда. Бердск».

Не все дети до 8 лет могут получать выплату от Путина

Уже с января 2021 года пособие на детей от 3 до 7 лет несколько изменится. Как оформить относительно новую выплату семьям с детьми, подробно в материале «Курьер. Среда. Бердск».

Кто получает пособие

Выплаты положены семьям с детьми, но не всем, а только тем, в которых среднедушевой доход меньше уровня прожиточного минимума в регионе проживания. На каждого ребенка в такой семье получают выплату, установленную на уровне половины прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это 5 500 рублей. В Новосибирской области — 6 018 рублей.



17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подтвердил свое намерение об увеличении пособия. Уже с января следующего года те семьи, в которых уровень доходов не дотягивает до прожиточного минимума на каждого члена семьи даже благодаря новой выплате, будут получать двойное пособие - 100 % прожиточного минимума на ребенка. В России это в среднем 11 000 рублей, в Новосибирской области 12 036 рублей.

Деньги опекунам

С 2021 года пособие на детей от 3 до 7 лет начнут получать не только родные родители, но и опекуны.

Как посчитать доходы

Чтобы понять, нужно назначать или удваивать размер пособия на детей от 3 до 7 лет, доход семьи считают за год до уплаты НДФЛ. В расчет берут год не с момента подачи заявления, а за 6 месяцев до этого. Так, в январе 2021 года в в расчет возьмут период с июля 2019 года по июль 2020-го.

Как оформить выплату

Оформить пособие можно в личном кабинете на сайте госуслуг или при обращении в МФЦ. Для этого понадобятся:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельства о заключении брака (для полных семей или о расторжении брака;

реквизиты счёта в банке, но только карты «МИР»;

сведения о доходах семьи.

Сведения о доходах, которые необходимо предоставить:

все компенсации, выплаты и пособия, полученные семьей за год, который берется в расчет;

другие доходы, включая волонтерские, донорские, суммы благотворительной помощи и стипендии;



призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсменами.Важно: сведения об алиментах с ноября 2020 года предоставлять не нужно.