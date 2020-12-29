Лишили статуса "святого" в церкви Летающего Макаронного монстра Шнурова

Пастафарианцы "канонизировали" Шнурова в 2017 году за "особую любовь к макаронным изделиям".

Пастафарианцы "канонизировали" Шнурова в 2017 году за "особую любовь к макаронным изделиям"

Церковь Летающего Макаронного монстра (пародийная религия пастафарианство) лишила солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова статуса "святого" за вступление в "партию-спойлер".

Как сообщается на сайте организации, решение было принято "судом присяжных": восемь человек проголосовало за, один – против.

"Удостоверение аннулировано. Мы продолжим почитать Сергея как бывшего святого", - говорится в публикации.

Пастафарианцы "канонизировали" Шнурова в 2017 году за "особую любовь к макаронным изделиям".

Пастафарианство (или Церковь Летающего макаронного монстра) — пародийная религия, основанная американским физиком Бобби Хендерсоном в 2005 году. Главным в пастфарианстве является принцип создания вселенной невидимым Летающим макаронным монстром, а первыми пастафарианцами считаются пираты.

Источник: РИА Новости