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Магнитные бури января 2021: Даты трех сильнейших всплесков

19:20 29.12.2020 Фото: pxhere.com
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Первый месяц 2021 года принесет три длительные магнитные бури средней и сильной интенсивности: в самом начале года, в середине месяца и в конце.

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Магнитные бури – это колебания магнитной оболочки Земли, которые возникают в результате мощных взрывов на Солнце и выброса в пространство потоков заряженных частиц

Календарь геомагнитных бурь поможет метеочувствительным людям правильно составить планы на 2021 год и уберечься от негативного влияния космических вспышек.

Магнитные бури – это колебания магнитной оболочки Земли, которые возникают в результате мощных взрывов на Солнце и выброса в пространство потоков заряженных частиц.

Эти космические процессы нельзя увидеть невооруженным глазом, но множество людей испытывает их на себе: в период магнитных бурь у метеочувствительных и людей, страдающих хроническими заболеваниями, могут обостряться симптомы болезней или существенно ухудшаться самочувствие. Кроме этого, даже абсолютно здоровые люди в такие периоды могут страдать головными болями, сонливостью, или ощущать повышенную усталость.

Первый месяц 2021 года принесет три длительные магнитные бури средней и сильной интенсивности: в самом начале года, в середине месяца и в конце. Когда именно ждать магнитные бури в январе 2021-го и как пережить их без негативных последствий, читайте ниже.

Когда ждать магнитные бури в январе 2021 года

Магнитная буря 1 – 9 января 2021 года. Начало года ознаменуется серьезной вспышкой на Солнце. Из-за своей продолжительность она может отразиться на здоровье даже тех людей, кто никогда не приписывал себя к метеочувствительным. Астрологи советуют в этот период не перегружать организм изнурительным графиком и избегать стрессов, чтобы не усугубить негативное влияние геомагнитных колебаний.

Магнитная буря 12 – 18 января. Во второй половине месяца ожидается геомагнитные колебания средней интенсивности. Они могут принести перепады настроения и повышенную эмоциональность, в этот период не стоит планировать важные встречи с малознакомыми людьми.

Магнитная буря 24 – 31 января. В этот период ожидаются магнитные колебания средней интенсивности. В это время астрологи рекомендуют особое внимание уделять здоровому сну. Помните, что организм, который хорошо отдыхает, имеет силы бороться с негативным воздействием солнечных вспышек!

Как пережить магнитные бури в январе 2021-го

Магнитные бури – настоящий вызов для многих людей. Но пережить их без кардинальных изменений в графике и плохого самочувствия можно, если соблюдать несколько простых правил:

пересмотрите свой рацион питания. В сложный период магнитных бурь организм не стоит дополнительно нагружать тяжелой для переваривания пищей;

помните, что на самочувствие во время магнитных бурь сильно влияет водно-щелочной баланс. Перед выходом из дома не забывайте класть в сумку бутылку с водой, а по вечерам заваривать травяные чаи из мяты, мелиссы и ромашки;
выделите время для спокойного отдыха наедине с собой и не забывайте о здоровом восьмичасовом сне – это поможет поддерживать хорошее самочувствие;
постарайтесь избегать негативных эмоций: ограничить общение с конфликтными людьми, отложить просмотр эмоционально тяжелых фильмов, видеороликов или чтение драматических книг;
еще одно правило: в период магнитных бурь нашему организму нужно больше свежего воздуха. Запланируйте на эти дни прогулку по парку или выезд на природу. Если нет такой возможности, чаще проветривайте помещения, в которых вы работаете или отдыхаете.

Источник: bhub.com.ua

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