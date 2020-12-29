Запустили движение еще по 170 км ЦКАД в Подмосковье

С учетом скидок по транспондеру стоимость проезда для владельцев легковых автомобилей составила 2,5 руб. за 1 км, а для грузовиков — порядка 8 руб.

Стоимость проезда для владельцев легковых автомобилей составила 2,5 руб. за 1 км

В понедельник, 28 декабря, запущено движение по новым участкам Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), общая протяженность которых составила 170 км.

«Это был очень непростой проект, и сегодня в этом проекте из 336 км мы открываем 170 км — итого в результате сегодняшнего дня 310 км ЦКАДа уже в этом году поедет по основному ходу», — подчеркнул вице-премьер России Марат Хуснуллин.

С понедельника открыли движение:

по 96,8-километровой трассе ЦКАД-4 — от Горьковского шоссе до М4 «Дон»;

по участкам ЦКАД-1 от М4 «Дон» до пересечения с дорогой А-170 и от Калужского шоссе до трассы А-170;

по 6-километровой перемычке от М-10 «Россия» до М-11 «Нева»;

по бесплатному участку ЦКАД-5 длиной 41 км, преимущественно проходящему по реконструированной дороге А-107.

С учетом скидок по транспондеру стоимость проезда для владельцев легковых автомобилей составила 2,5 руб. за 1 км, а для грузовиков — порядка 8 руб. При этом до конца новогодних праздников (11 января 2020 года) проезд по отдельным участкам ЦКАД от трассы M-9 «Балтия» до M-3 «Украина» будет бесплатным.

Источник: РБК