Как нужно загадать желание в Новый год обычный и Китайский? Советы астролога

За несколько дней до нового года подводим итоги прошедшего года. Отмечаем для себя, что получилось, что не получилось. Чего хватило, чего не хватило и так далее.

31 декабря формулируем своей желание - это должно быть самое важное и значимое

Астролог, эзотерик Алексей Щиров рассказал о традиционном и китайском Новом годе, а также, каким трем знакам Зодиака больше всего повезет в 2021 году.

Для начала стоит разделить два новых года. Один из них это наш традиционный “западный“, который наступает в ночь с 31.12 на 01.01. Другой - это китайский, который можно начинать отмечать с позднего вечера 11.02 и вплоть до 23-24 февраля (кстати, есть традиции отмечать китайский новый год до 12 дней).

Традиционный Новый год в России 31 декабря

Каждый из Новых годов связан с традициями, а следовательно и со своими ритуалами. Если мы хотим, чтобы желания исполнялись, мы должны быть “заодно“ с текущей традицией. Правильного и неправильного загадывания желания не существует. Для кого-то лучше исполняются очень конкретные желания. Например, хочу зарабатывать 200 тысяч в год, а у кого-то лучше “работают“ общие формулировки: «хочу быть богатым и успешным». Но, с общими формулировками есть одно обязательно условие - внутри необходимо понимать, к примеру, что такое лично для вас успешность и богатство. Итак, по западному новому году. Что делать, чтобы желания исполнились.

Подводим итоги

За несколько дней до нового года подводим итоги прошедшего года. Отмечаем для себя, что получилось, что не получилось. Чего хватило, чего не хватило и так далее. 31 декабря формулируем своей желание - это должно быть самое важное и значимое. И, когда пойдет отчет после 23:59, - загадываем это желание. Неплохо, если сопроводить это бокалом игристого!

Китайский Новый год 2021

С китайским Новым годом немного сложнее, поскольку это непривычная для нас культура и традиции. Наступающий год - это год Белого Металлического Быка. Именно это животное становиться главой и хранителем года. Чтобы Бык был благостен, необходимо 11 или 12 числа торжественно его встретить. Для этого накрывают стол, можно символический (не такой, как многие привыкли устраивать пышные застолья в ночь на 31 декабря). Преобладать должны фрукты, овощи, салаты. От мяса лучше воздержаться. Пища предпочтительно должна быть острой (это соответствует элементу металла в китайской традиции). Цвета в комнате и на столе желательны светлые, а лучше белые.

Перед загадыванием желания необходимо внутри себя обратиться к Быку - хранителю года и попросить об исполнении своего желания. Бык заведует семьей, стабильностью, силой, решимостью, амбициями, работой, деньгами, трудолюбием, традициями. А значит, и желания должны быть хоть как-то связаны с этой тематикой, а иначе они могут не сбыться, так как не управляются Быком. В 2021 году основный астрологический акцент будет смещен к Водолею, поскольку именно в нем будут находиться две значимые планеты: Сатурн и Юпитер, поэтому, особенно удачными в новом 2021 году будут воздушные знаки Зодиака: Водолей, Весы и Близнецы

Источник: ivona.bigmir.net