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Выпал с 19-го этажа ребенок-инвалид в Новосибирске

14:16 29.12.2020 Фото: pixabay
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Мальчик с матерью находились дома, оставшись без присмотра взрослых, ребенок выпал с балкона.

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Мальчик с матерью находились дома, оставшись без присмотра взрослых, ребенок выпал с балкона.

29 декабря 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле многоквартирного дома по улице Дуси Ковальчук тело 14-летнего мальчика с травмами, характерными при падении с высоты. Предварительно установлено, что ребенок, являющийся инвалидом с детства, выпал с балкона квартиры, расположенной на 19 этаже.

В целях установления обстоятельств произошедшего следственным путем следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, мальчик с матерью находились дома, оставшись без присмотра взрослых, ребенок выпал с балкона. Признаков насильственной смерти на теле погибшего в настоящее время не установлено. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

выпал с балкона мальчик-инвалид
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