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Отличилась на соревнованиях по гимнастике 8-летняя дочь Соколова из «Уральских пельменей»

15:27 29.12.2020 Фото: instagram.com/dk_sokolove/
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Отметим, что у Дмитрия Соколова и его казахской жены трое общих детей.

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На своих первых в жизни соревнованиях Маша стала третьей и выиграла бронзовую награду

Молодая казахская жена юмориста из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения в Instagram поделилась фотографией их старшей наследницы Маши. Девочке в этом году исполнилось восемь лет. Она профессионально занимается художественной гимнастикой. На своих первых в жизни соревнованиях Маша стала третьей и выиграла бронзовую награду.

Как отметила Ксения, платье сестры очень понравилось их с Соколовым сыну пятилетнему Ивану. Он загляделся на наряд.

Отметим, что у Дмитрия Соколова и его казахской жены трое общих детей. Кроме Маши и Вани, есть еще одна маленькая наследница София. Ей в этом году исполнилось три годика.

Добавим, что Ксения — вторая жена Соколова. До этого он был женат на девушке по имени Наталья, с которой познакомился в студенческом стройотряде. В этом браке у него родилось двое детей — сын Александр и дочь Анна. Старшие дети Дмитрия Соколова уже совершеннолетние.

Источник: teleprogramma

дочь актера победила третье место уральские пельмени
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