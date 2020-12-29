Павел Прилучный удивил новым имиджем. Теперь лысый, как Дмитрий Нагиев

В последнее время от Павла Прилучного пользователи сети ожидают чего угодно

33-летний актер Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце стал удивлять пользователей сети все чаще, а новый пост звезды «Мажора» в Инстаграме и вовсе ошеломил его поклонников. Актер запечатлелся во время того, как ему бреют голову налысо.

В последнее время от Павла Прилучного пользователи сети ожидают чего угодно. Несколько недель назад он подрался с калининградским бизнесменом в ночном клубе, после чего лежал в больнице с травмами. Обстоятельства драки до сих пор выясняются.

На днях Прилучный удивил поклонников своим кардинальным преображением, поделилившись в своем Инстаграм-аккаунте видеороликом. В кадре Прилучному сбривают волосы наголо машинкой. Артист иронично написал: «С наступающим!». Видимо, свое преображение Павел приурочил к Новому году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)

Фолловеры Прилучного, вспомнив об инциденте с дракой, начали шутить. Они отметили, что актер побрился, потому что якобы вскоре пойдет по этапу. К тому же, некоторые признали, что такая прическа звезде не идет.

«Постарел», «Да, мажор уже не тот», «Бомбический причесон», «Джиган померещился», «Да, что только не сделаешь ради любимой работы, с наступающим!», «Лысая бошка», «Ужасно», — принялись комментировать фолловеры.

В конце видеоролика становится ясно, что Павел побрился ради работы. В кадре он даже примерил несколько разных париков для новой роли. Подходящий долго не могли подобрать, но все-таки стилистам удалось это сделать. У актера нашлись и защитники, которые признали, что звезда «Мажора» в любом виде остается красавчиком: хоть с волосами, хоть лысый.

Сейчас поклонников интересует одно: как новая девушка Прилучного, актриса Мирослава Карпович, отнеслась к его преображению? В сети то и дело ходят слухи, что пара рассталась. Недавно Павла якобы видели в компании пышногрудой блондинки в одном из ночных клубов. Поговаривают, что Карпович от любвеобильности звезды «Мажора» уже устала.

Источник: kleo.ru