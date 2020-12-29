Анастасия Ивлеева слизала известный образ Жанны Фриске. Поклонники негодуют

Настю Ивлееву часто обвиняют в копировании чужих образов и подражании более знаменитым людям

Настю Ивлееву часто обвиняют в копировании чужих образов и подражании более знаменитым людям. На этот раз блогер выложила в Инстаграме новый пост. На фото многие узнали Алису из «Ночного дозора», которую в далеком 2004 году играла Жанна Фриске.

На первом фото девушка позирует в пестрой шубе, на втором – в ярко-красной курточке. На обоих снимках Ивлеева предстает жгучей брюнеткой. Она сделала на голове рожки из волос, а на шею надела чокер с шипами.

Фото вызвало настоящий ажиотаж в сети среди поклонников Насти. Меньше, чем за сутки, пост лайкнули 300 000 подписчиков, а 1200 из них отметились комментариями. Мнения сильно разделились: фанаты оставляют как приятные слова, так и негативные.

«2 образ как у Жанны Фриске был в "Ночной дозоре"», «Она всегда все копирует у других», «Тебе не идет», «Посмотрев фото, красивые, но глядя на них вспоминаю Жанну Фриске, сходство сильное!», «Класс, эффектный фильм и образ Жанны Фриске в нем бесподобен. Только рожки жиденькие сделали, у Жанны погуще были», «Что за безвкусица?».

Ивлеева призналась, что хоть она и любит экспериментировать с цветом волос, но в черный перекраситься не решилась. Дело в том, что из этого цвета тяжело выходить, а Настя боится, что темный оттенок ей быстро надоест. Она нашла другой выход – просто носит парик.

Напомним, что через 9 лет после роли Алисы в фильме "Ночной дозор" Жанна Фриске скончалась от рака мозга. Врачи не смогли ей помочь, несмотря на молодой возраст.

Источник: kleo.ru