50% поражение легких при коронавирусе: Опасно ли это и какой процент смертей с такой степенью?

Пациентам или их близким, не всегда понятно, что означает поражение легких 50 процентов при коронавирусе

Первые сообщения о деструктивном действии Ковид-19 на легкие пациента появились еще в период, когда вспышка носила локализованный характер. Дальнейшие наблюдения позволили выявить несколько степеней поражения важного для жизнедеятельности органа. Чем грозит поражение легких 50% при коронавирусе, и каковы последствия?

Способ определения степени поражения

Пациентам или их близким, не всегда понятно, что означает поражение легких 50 процентов при коронавирусе. За время протекания мировой пандемии усилиями диагностов, патологоанатомов и практикующих врачей удалось составить процентное соотношение на основании исследований снимков и результатов аутопсии шкалу из пяти степеней.

В них фигурируют баллы, выставленные врачом по обнаруженным затемнениям в легких. 5 долей (3 – в правом, 2 – в левом), оцениваются по 5-бальной системе. В зависимости от количества набранных, и умноженных на 4, присваивается степень поражения легких. Наглядные свидетельства инвазирования вирусной инфекции диагност видит на снимке, сделанном с помощью КТ.

В России зафиксированные случаи, когда выздоравливали больные с 90% поражением. Известны и противоположные примеры – летальные исходы при относительно невысокой степени инвазирования.

Степеней на сегодняшний день выделяют 5:

Первая (до 5%) характеризуется благоприятным прогнозом, небольшими признаками воспаления, нормальными показателями сатурации.

Вторая, с 5 до 20%, также лечится без особенных сложностей, особенно, если своевременно выявлена. Самое низкое количество летальных исходов отмечено в 30-40 летнем возрасте. А больший процент летальных исходов – в возрасте от 75 лет.

Третья - поражение легких от 20 до 40%. Несмотря на снижение сатурации, прогноз остается относительно благоприятным. Своевременная диагностика и пребывание в стационаре означают относительно стабильное протекание пневмонии, но все же увеличенный индекс фатальности. Отмечены единичные случаи смертности даже в возрасте 19-25 лет. Уже гораздо больший риск прогрессирования поражения, увеличивающийся в зависимости от возраста. Пенсионерам рекомендуют непременно ложиться в больницу, проводить диагностику и начинать интенсивную терапию.

Четвертая степень, от 50 до 75%. При поражении легких выше 50 процентов пациент должен проходить лечение в палате интенсивной терапии. Есть риски возникновения серьезных осложнений.

Чем грозит пятая – догадаться несложно. Чем выше процент поражения легочной ткани, тем ниже выживаемость. При 75% и выше – прогноз неблагоприятный. Выживают преимущественно молодые люди, у которых нет системных или хронических заболеваний.

Любой уровень поражения легких – не приговор. В научных исследованиях отмечено немало случаев, когда врачам удавалось спасти людей с 4 и 5 степенью поражения. Главное здесь - правильный вектор назначенного лечения и обязательно своевременная госпитализация.

Изменения и последствия при поражении легких 50%

Главные признаки трансформации дыхательной системы:

в трахее, которая приобретает красный цвет, вместо привычного, розового, наглядно видно повышенную степень отечности и отсутствие верхнего слоя эпителия;

легкие увеличиваются в несколько раз, они без воздуха, по плотности напоминают резину;

повреждение альвеол выводит их из процесса газообмена, часть клеток гибнет, а часть превращается в симпласты (многоядерные клетки).

Чем обширнее поражение легкого, тем необратимее могут быть последствия для организма – кислородное голодание приводит к губительным изменениям, гибели клеток, образованию некротических очагов в жизненно важных органах.

В группу повышенного риска входят люди с болезнями сердца: для них поражение половины легких может стать фатальным.

Из данных таблицы, указанной ниже, видно, насколько высока летальность при 50% поражении легких. Однако шансы есть всегда.

Возраст, смертность в процентах

<25 - 1.15 25-40 - 2.35 40-60 - 7.75 60-80 - 14.25 >80 - 21.1

При 50% поражения выставляется условно-неблагоприятный прогноз, а это означает, что есть примерно равная вероятность выздоровления или летального исхода. Все зависит от своевременной диагностики, правильного выбора лечения и корректно проведенного реабилитационного периода.

Итоги

Коронавирус – опасная инфекция нового типа, вызывающая изменение внутренних органов, особенно системы дыхания.

Процент поражения определяется по компьютерной томографии, и высчитываются рентгенологом.

Кислородное голодание инвазирует внутренние органы, приводит к дыхательной недостаточности.



Тромбируются сосуды, появляются некротические очаги.Положительный исход из любой степени поражение возможет при благоприятном стечении обстоятельств и своевременно начатом лечении.

Источник: kleo.ru