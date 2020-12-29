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Как влияет вакцина «ЭпиВакКорона» на здоровье будущего потомства

18:00 29.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Исследования проведены на половозрелых самцах и самках крыс, а также на беременных самках.

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Исследования проведены на половозрелых самцах и самках крыс
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 15 декабря завершились доклинические исследования репродуктивной токсичности вакцины «ЭпиВакКорона». Исследования проведены на половозрелых самцах и самках крыс, а также на беременных самках. Было показано, что вакцинация животных в дозах, равных одной прививочной для человека, и в 10 раз ее превышающей, не приводила к снижению показателей фертильности, не отражалась на длительности последующей беременности, показателях пред- и постимплантационной смертности, количестве потомков при рождении. Вакцина не оказывала влияния на выживаемость потомства, не вызывала нарушений физического развития, созревания сенсорно-двигательных рефлексов и ориентировочно-исследовательских реакций.

Введение вакцины «ЭпиВакКорона» в тех же дозах беременным самкам крыс не приводило к увеличению гибели плодов, изменению их массы и размеров, развитию патологий костной системы и внутренних органов. Вакцина не оказывала влияния на физическое развитие потомства, становление сенсорно-двигательной и условно-рефлекторной деятельности.

На основании полученных данных сделан вывод о том, что вакцина «ЭпиВакКорона» не обладает эмбриотоксическими свойствами и не оказывает влияния на генеративную функцию.

Источник: РПН

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