Открыли второй ковидный госпиталь в ЦГБ Бердска. Вместо кожно-венерологического диспансера на ул. Пушкина

Принимают больных коронавирусом на базе стационара кожно-венерологического отделения

Заболевших коронавирусом помимо первого инфекционного госпиталя на ул. Ушакова принимают теперь и на втором этаже кожно-венерологического отделения в ЦГБ Бердска.

По данным источника "Курьер. Среда. Бердск", стационар на базе дермато-венерологического поликлинического отделения действует уже 4 недели. Находится ковидный госпиталь на ул. Пушкина,172, на втором этаже, где ранее был стационар кожно-венерологического диспансера.

Начмед ЦГБ Бердска Маским Кучеренко пока не отвечает на звонки, чтобы подтвердить информацию официально.

Напомним, что первый инфекционный госпиталь на 60 койко-мест был открыт 20 июля в Бердске. После публикаций "Курьер. Среда. Бердск" о нехватке мест в ковидном госпитале было принято решение о расширении мест для покоя пациентов с COVID-19 на ул. Попова.