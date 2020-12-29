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Открыли второй ковидный госпиталь в ЦГБ Бердска. Вместо кожно-венерологического диспансера на ул. Пушкина

15:46 29.12.2020, Алина Бурова Фото: pexels.com
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Для ковидных пациентов выделили целый стационар.

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Принимают больных коронавирусом на базе стационара кожно-венерологического отделения
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Открыли второй ковидный госпиталь в ЦГБ Бердска. Вместо кожно-венерологического диспансера на ул. ПушкинаПо ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса 8 сотрудников дома престарелыхЕщё 995 новостей

Заболевших коронавирусом помимо первого инфекционного госпиталя на ул. Ушакова принимают теперь и на втором этаже кожно-венерологического отделения в ЦГБ Бердска.

По данным источника "Курьер. Среда. Бердск", стационар на базе дермато-венерологического поликлинического отделения действует уже 4 недели. Находится ковидный госпиталь на ул. Пушкина,172, на втором этаже, где ранее был стационар кожно-венерологического диспансера.

Начмед ЦГБ Бердска Маским Кучеренко пока не отвечает на звонки, чтобы подтвердить информацию официально.

Напомним, что первый инфекционный госпиталь на 60 койко-мест был открыт 20 июля в Бердске. После публикаций "Курьер. Среда. Бердск" о нехватке мест в ковидном госпитале было принято решение о расширении мест для покоя пациентов с COVID-19 на ул. Попова.

COVID-19 второй госпиталь коронавирус стационар
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