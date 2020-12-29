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Российский аналог Zoom успешно прошел испытания в школах, заявил Кравцов. В чем его плюсы?

17:11 29.12.2020 Фото: pxhere
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Такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем.

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Сервис планируют апробировать в 15 регионах

Отечественный аналог американского видеосервиса Zoom успешно прошел испытания в школах Московской области и получил название "Сферум", заявил журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы успешно его апробировали в Московской области. Я могу сегодня сказать название: "Сферум" - сфера ума, долго выбирали название. Делает компания "Ростелеком", используя опыт, в том числе видеонаблюдения на ЕГЭ, фактически всю ту инфраструктуру, которая была, все те наработки, которые у нас есть", - сообщил Кравцов.

По его словам, отечественный сервис разработан в рамках эксперимента по внедрению в школах РФ цифровой образовательной среды. Далее, отметил Кравцов, "Сферум" апробируют уже в 15 регионах, для школ он будет бесплатным.

Министр заверил, что сервис надежно защищен от хакерских атак. "Все это надежно защищено, так же как и видеонаблюдение на ЕГЭ. У нас за весь период, несмотря на хакерские атаки, не было никаких проникновений", - сказал Кравцов.

О платформе

В середине апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что российские министерства просвещения и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработают к началу нового учебного года аналогичную Zoom платформу для видеосвязи "Цифровая образовательная среда", где будут использованы отечественные разработки и отечественное программное обеспечение.

Министр подчеркнул, что такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем. Кравцов тогда отмечал, что, например, от использования Zoom отказались в Сингапуре, поскольку там был "несанкционированный доступ к процессу образования".

Источник: ТАСС

Zoom обучение платформа Сферум
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