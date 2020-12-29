Что необходимо знать про Кузнецова Александра Константиновича — кто это и чем именно занимается человек: краткие биографические данные

В нынешнее время есть много актеров, на которых стоит обратить внимание. Одним из них является Александр Кузнецов.

В нынешнее время есть много актеров, на которых стоит обратить внимание. Одним из них является Александр Кузнецов. Он не только талантлив, но еще и считается достаточно интересной личности. Так, Александр Кузнецов является прекрасным педагогом. Он родился в одном из сел, а именно в Приморской крае в Перловке. Всем всегда было интересно что-то узнать про его родителей. О них доподлинно известно только то, что они вовсе к сценическому искусству ничего не имеют, так как являются совершенно не творческими людьми. Поэтому сначала фактически уговорили сына заниматься тем, что ему вовсе не нравилось, не хотелось и так далее. В итоге, Александр смог окончить одну из физико-математических школ. Правда, все-таки его привлекал большой город, большая сцена, светская жизнь и многое другое. В итоге, все-таки у него получилось стать тем, кем он очень мечтал – актером.

Александр Константинович Кузнецов — звезда российского и советского кинематографа, актер театра, педагог актерского мастерства и сценарист.

Интересные факты о жизни и деятельности Александра Кузнецова

Родился великий актер 2 декабря 1959 года в Приморском крае. После обучения в средней школе поступил на факультет «Радиоэлектроники летательных аппаратов». Пять лет понадобилось будущему актеру, чтобы понять, чего он действительно желает добиться в этой жизни. Александр забирает документы и идет поступать в Театральное училище имени Б.В. Щукина. Успешно сдал экзамены, начал учиться и уже с третьего курса стал частью театра на Малой Бронной. С этого момента начинается серьезная актерская деятельность Кузнецова и он снимается в следующих значимых лентах:

«Небывальщина», 1983;

«Джек Восьмеркин — «американец», 1988;

«Аляска Кид», 1990;

«Бегущий по льду», 1990;

«Универсальный агент», 2000;

«Легенды о Круге», 2012;

«Время дочери», 2013;

«Я все помню», 2013.

Был руководителем телепроекта «Кузница кино». Переехав в США, попробовал себя в роли бизнес-тренера. Когда вернулся в Россию начал сотрудничество с компанией «Ораторика», «Adconsult» и школой по изучению ораторского искусства «Король говорит!».

Ушел из жизни великий актер 6 июня 2019 года в США.