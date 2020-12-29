Как получить ВНЖ в Хорватии?

Если вы не являетесь гражданином Хорватии, но хотите оставаться в этой стране более 90 дней (или периода туризма, разрешенного для вашего гражданства), вам необходимо подать заявление на получение разрешения на долгосрочное проживание.

Если вы не являетесь гражданином Хорватии, но хотите оставаться в этой стране более 90 дней (или периода туризма, разрешенного для вашего гражданства), вам необходимо подать заявление на получение разрешения на долгосрочное проживание. Или же можно оформить гражданство любой из стран Евросоюза и посещать Европу без привязки к месту. Иммигранты и их отзывы о компании Opencity vip подтверждают, что на практике это вполне реально.

Доступно несколько типов виз и видов на жительство, которые различаются в зависимости от вашей национальности, происхождения и цели вашего пребывания. Если вы едете в Хорватию только на короткий период, вам понадобится только туристическая виза.

Туристическая виза

Гражданам некоторых стран требуется виза для въезда в Хорватию, даже если это краткосрочный визит. Если вы планируете оставаться в Хорватии дольше, чем разрешено вашей национальности в качестве туриста, вам потребуется вид на жительство.



Отзывы о получении ВНЖ Хорватии

Доступные ВНЖ в Хорватии

Иммиграционной службой занимается Министерство внутренних дел, известное как «МВД». При подаче заявления на получение вида на жительство вы должны посетить ближайший административный полицейский участок (MUP), чтобы начать процесс. Перед тем, как пойти в полицейский участок для подачи заявления на вид на жительство, убедитесь, что вы знаете, на какое разрешение и требования к нему имеете право.

После вступления Хорватии в ЕС активировался новый режим: высококвалифицированные граждане, не входящие в ЕЭЗ. Эта программа также называется Голубой картой ЕС. Если вы получили высшее образование или квалификацию, такую как уровень 5а МСКО 1997 года или выше, или степень младшего специалиста или выше, вы можете подать заявку на участие в сети Голубой карты. Как только вы пройдете проверку, работодатели в ЕС смогут вас нанять. После того, как вы были приняты на работу или получили обязывающее предложение о работе на высококвалифицированной должности в Хорватии, вы можете подать заявление на получение вида на жительство в Хорватии, которое позволяет вам работать.

Если у вас нет гражданства ЕЭЗ, вы попадете в корзину «для всех остальных». Основания, на которых Хорватия может предоставить вид на жительство гражданину, не являющемуся гражданином ЕЭЗ, следующие:

Воссоединение семьи. Это включает воссоединение с супругом или непосредственным членом семьи, имеющим действующий вид на жительство или гражданство.

Среднее школьное образование и учеба в университете. Вам нужно будет подтвердить зачисление в соответствующее учреждение.

Научное исследование. Свяжитесь с MUP для получения конкретных рекомендаций о том, как показать цель исследования в Хорватии.

Волонтерство. Это включает волонтерскую работу. Это разрешение может быть полезно тем, у кого нет уважительных оснований для пребывания в Хорватии.

Работа. Это прямое разрешение на работу, выданное хорватским работодателем, то есть у вас должен быть действующий трудовой договор, прежде чем вы сможете подать заявление на разрешение на работу.

Работа для других целей. Это общий справочник для других рабочих ситуаций. Например, вы можете основать хорватскую компанию, а затем оформить контракт на работу в своей собственной компании. Этот сценарий позволит вам подать заявление на получение вида на жительство.



Отзывы о ВНЖ Хорватии

Временное пребывание (до года) может быть предоставлено лицам, без конкретной цели пребывания, не являющимся гражданами ЕС. Количество может сильно варьироваться и диктуется полицией. Обратите внимание, что этот вид на жительство не продлевается и не позволяет вам работать. Помощь, в определении индивидуальной программы, предлагают миграционные юристы. Ознакомиться с их деятельностью можно на сайте https://zagranpasss.ru/.