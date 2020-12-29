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Что такое Фонд Бортника и чем он может быть полезен малому бизнесу

15:03 29.12.2020
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Фонд содействия инновациям учрежден 3 февраля 1994 года после подписания соответствующего Постановления Правительства №65.

Фонд содействия инновациям учрежден 3 февраля 1994 года после подписания соответствующего Постановления Правительства №65. Во главе встал Иван Михайлович Бортник, в честь которого организация и получила неофициальное название. Это некоммерческое государственное учреждение создано для оказания поддержки молодым ученым и компаниям, работающим в научно-технической области экономики. Фонд выделяет грант в рамках разработанных программ, среди которых для молодых малых компаний наиболее интересна программа «Развитие».

Виды помощи малому бизнесу

Фонд Бортника ведет свою деятельность в соответствии с принятой правительственной программой развития и поддержки высокотехнологической области. В рамках ее действия малым компаниям выделяются гранты, размер которых определен для каждой программы свой. Также предоставляется информационная, инфраструктурная и иные виды помощи, направленные на:

  • расширение ассортимента отечественной продукции;
  • переориентацию рынков сбыта;
  • роста эффективности производства за счет внедрения новых технологий;
  • коммерциализацию итогов научно-исследовательской работы;
  • поддержку экспортно-ориентированных предприятий.

Фонд ежегодно инвестирует порядка 6 миллиардов рублей. С начала его существования помощь получили свыше 30 000 инновационных проектов. Для расширения возможностей участия в конкурсах предприятий из разных уголков страны открыто 74 представительства.

Программа финансирования на развитие компании (финансирование от Фонда содействия инновациям)

В рамках программы «Развитие» Фонда Бортника выделяются средства для:

  • проведения научно-исследовательских работ (НИОКР);
  • увеличения эффективности деятельности предприятия за счет диверсификации производственных мощностей либо уменьшения расходов благодаря внедрению новых технологий.

Требования к победителям конкурса зависят от конкурса, главными из них являются:

  • Выполнение НИОКР в течение 12-24 месяцев.
  • Создание высокотехнологичных рабочих мест.
  • Вывод на рынок своего разработанного продукта.
  • Внебюджетное 30-100-процентное софинансирование от размера гранта из личных источников или средств инвестора.

Участвовать могут юридические лица, работающие свыше 2 лет и являющиеся субъектом малого предпринимательства в соответствии с №209-ФЗ. Один из видов деятельности имеет код ОКВЭД 73.1 или 72.1. Заявку оформляют на сайте Фонда https://online.fasie.ru/. Необходимо корректно заполнить все поля и приложить необходимую документацию в соответствии с Положением программы «Развитие».

Основными причинами отказа в участии в конкурсе являются неполный пакет документации, некорректно заполненные поля в заявке или неактуальная информация. Для повышения шансов получения инвестиций рекомендуем обратиться к специалистам.

Компания FASIE-HELP возьмет на себя всю работу по оформлению документации и составлению заявки на участие в конкурсе для получения финансирования от Фонда содействия инновациям. Специалисты также проконсультируют в отношении подводных камней и нюансов на следующем этапе – очной защиты перед членами жюри. Помимо этого окажет помощь в ведении отчетности после получения гранта во избежание проблем при ее сдаче.

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