Одежда для тренировок юных фигуристок

Наблюдая соревнования по фигурному катанию по телевизору, мы восхищаемся не только акселями и квадрами, каскадами и вращениями совсем юных девушек, выполняющих сложнейшие элементы на коньках, но и их необыкновенно красивыми костюмами. Но многие задумываются, неужели им не холодно в платьях с открытой спиной и руками. Холодно, да еще и как холодно. Ведь они выступают на льду, от которого любой может замерзнуть. Неслучайно после исполнения программы большинство спортсменок накидывают олимпийку или жилет, дабы не простудиться. А в чем тренируются фигуристки, где можно найти подходящую одежду для ежедневных многочасовых тренировок? Об этом поговорим в данной статье.
Одежда для тренировок на льду
Гипермаркет и ателье одежды для танцев «Танцующие» предлагает широкий выбор костюмов для фигурного катания для девочек и мальчиков. На сайте представлены:
- кофты, олимпийки, курточки;
- комбинезоны;
- термобелье и боди;
- термокомплекты;
- тренировочные платья;
- брюки, лосины.
Основные требования к одежде для тренировок на льду
Юные фигуристки – девушки утонченные, обладающие высоким эстетическим вкусом, для них определяющим качеством в выборе одежды для тренировок будет соответствие моде, красота, эксклюзивность. Это важное качество, но не основное. Тренировочные костюмы для занятий на льду должны отвечать следующим требованиям:
- Первое и самое важное качество – одежда должна хорошо сохранять тепло. В условиях отрицательных температур спортсменки могут не только заработать простуду, но и получить хронические заболевания. Поэтому для тренировок выбирается одежда из мягких, гигроскопичных и теплых тканей.
- Второе важное качество – одежда не должна сковывать движений. Попробуйте выполнить закрученный прыжок или сделать головокружительное вращение, если ноги и руки скованы плотной тканью. Для пошива тренировочных костюмов используется эластичная, тянущаяся ткань.
- Третье условие – дизайнерское решение. Красивый костюм, гармонично сочетающий цвета, с уместным рисунком или надписью, поднимает настроение, добавляет сил во время изнурительных тренировок.
В интернет-магазине «Танцующие» вы найдете одежду для юных фигуристок и фигуристов, отвечающую всем перечисленным требованиям.
Как одеваться на тренировку
Экипировка на тренировках должна быть в несколько слоев. Обязательно нужно надеть термобелье, которое впитает пот, сохранит тепло, не допустит аллергии. Очень удобно заниматься в брюках и олимпийке или толстовке. Если вы надеваете тренировочное платье, его необходимо сочетать с теплыми лосинами и олимпийкой или жилетом.
Ваш ребенок занимается фигурным катанием? Пусть тренировки приносят ему удовольствие и радость с правильной тренировочной одеждой!