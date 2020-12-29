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Одежда для тренировок юных фигуристок

15:04 29.12.2020
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Наблюдая соревнования по фигурному катанию по телевизору, мы восхищаемся не только акселями и квадрами, каскадами и вращениями совсем юных девушек, выполняющих сложнейшие элементы на коньках, но и их необыкновенно красивыми костюмами.

Наблюдая соревнования по фигурному катанию по телевизору, мы восхищаемся не только акселями и квадрами, каскадами и вращениями совсем юных девушек, выполняющих сложнейшие элементы на коньках, но и их необыкновенно красивыми костюмами. Но многие задумываются, неужели им не холодно в платьях с открытой спиной и руками. Холодно, да еще и как холодно. Ведь они выступают на льду, от которого любой может замерзнуть. Неслучайно после исполнения программы большинство спортсменок накидывают олимпийку или жилет, дабы не простудиться. А в чем тренируются фигуристки, где можно найти подходящую одежду для ежедневных многочасовых тренировок? Об этом поговорим в данной статье.

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Одежда для тренировок на льду

Гипермаркет и ателье одежды для танцев «Танцующие» предлагает широкий выбор костюмов для фигурного катания для девочек и мальчиков. На сайте представлены:

  • кофты, олимпийки, курточки;
  • комбинезоны;
  • термобелье и боди;
  • термокомплекты;
  • тренировочные платья;
  • брюки, лосины.

Основные требования к одежде для тренировок на льду

Юные фигуристки – девушки утонченные, обладающие высоким эстетическим вкусом, для них определяющим качеством в выборе одежды для тренировок будет соответствие моде, красота, эксклюзивность. Это важное качество, но не основное. Тренировочные костюмы для занятий на льду должны отвечать следующим требованиям:

  • Первое и самое важное качество – одежда должна хорошо сохранять тепло. В условиях отрицательных температур спортсменки могут не только заработать простуду, но и получить хронические заболевания. Поэтому для тренировок выбирается одежда из мягких, гигроскопичных и теплых тканей.
  • Второе важное качество – одежда не должна сковывать движений. Попробуйте выполнить закрученный прыжок или сделать головокружительное вращение, если ноги и руки скованы плотной тканью. Для пошива тренировочных костюмов используется эластичная, тянущаяся ткань.
  • Третье условие – дизайнерское решение. Красивый костюм, гармонично сочетающий цвета, с уместным рисунком или надписью, поднимает настроение, добавляет сил во время изнурительных тренировок.

В интернет-магазине «Танцующие» вы найдете одежду для юных фигуристок и фигуристов, отвечающую всем перечисленным требованиям.

Как одеваться на тренировку

Экипировка на тренировках должна быть в несколько слоев. Обязательно нужно надеть термобелье, которое впитает пот, сохранит тепло, не допустит аллергии. Очень удобно заниматься в брюках и олимпийке или толстовке. Если вы надеваете тренировочное платье, его необходимо сочетать с теплыми лосинами и олимпийкой или жилетом.

Ваш ребенок занимается фигурным катанием? Пусть тренировки приносят ему удовольствие и радость с правильной тренировочной одеждой!

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