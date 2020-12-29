Днем 29 декабря на перекрестке улиц Ленина и Лелюха произошло ДТП. В аварию попали водитель красной Toyota и Яндекс.Такси. По словам читателя "Курьер. Среда. Бердск", затор затянется на долго.
Заблокировала огромная пробка перекресток ул. Ленина и Лелюха из-за ДТП в Бердске
15:14 29.12.2020
В аварию попали иномарка и Яндекс.Такси.
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От редакции
Надолго пробка?
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