Заблокировала огромная пробка перекресток ул. Ленина и Лелюха из-за ДТП в Бердске

ДТП произошло днем, 29 декабря

Днем 29 декабря на перекрестке улиц Ленина и Лелюха произошло ДТП. В аварию попали водитель красной Toyota и Яндекс.Такси. По словам читателя "Курьер. Среда. Бердск", затор затянется на долго.