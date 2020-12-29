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Заблокировала огромная пробка перекресток ул. Ленина и Лелюха из-за ДТП в Бердске

15:14 29.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В аварию попали иномарка и Яндекс.Такси.

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ДТП произошло днем, 29 декабря

Днем 29 декабря на перекрестке улиц Ленина и Лелюха произошло ДТП. В аварию попали водитель красной Toyota и Яндекс.Такси. По словам читателя "Курьер. Среда. Бердск", затор затянется на долго.

авария ДТП перекресток ул. Ленина
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