Стильный макияж на Новый год для зеленых глаз

Для светло-зеленых лучше взять кирпичный или песочный цвет. Для темно-зеленых больше подойдут фиолетовый и лавандовый, серебристый.

Макияж на Новый год 2021 для зеленых глаз должен сочетать в себе главные бьюти-тренды 2020 года

Макияж на Новый год 2021 для зеленых глаз должен сочетать в себе главные бьюти-тренды 2020 года. Также можно добавить модные приемы, которые только набирают обороты.

Бьюти-тренды уходящего 2020 года, которые останутся актуальны и в 2021 году

Все модницы знают, что в 2020 году макияжу придавалось большое значение. Но, тем не менее, именно в этот год естественный макияж был на пике популярности.

Итак, к главным бьюти-трендам относятся:

Макияж без макияжа (тотальный нюд). Естественность вошла в моду, но это не значит, что девушки решили отказаться от косметических средств. Суть «макияжа без макияжа» состоит в том, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства своего лица, не прибегая к более интенсивному мейкапу. Этот макияж подходит как для новичков, так и для профессионалов.

Румяна. Кто сказал, что румяна можно использовать лишь на скулы? Этот способ давно устарел. В 2021 году девушки наносят большое количество румян не только на все щеки, но и на другие части лица: кончик и нижнюю часть носа, над губой, на веки и немного на подбородок.

Сепия. Еще одним трендом этого года является монохромный макияж. Это значит, что макияж губ, глаз и даже румян должен быть примерно в одной цветовой гамме. В моде оттенки кофе (эспрессо, латте, капучино и американо).Так же стоит помнить о том, что такой макияж предполагает качественную растушевку.

Текстуры. В 2021 году девушки предпочитают матовость во всем, кроме губ. Эта часть лица обычно выделяется блеском с влажным финишем.

Модные тенденции добрались и до бровей. Естественность относится и к ним. Девушки делают пушистые, легкие брови, создавая иллюзию того, что косметика и вовсе не тронула их. Графичность уже давно не в тренде.

Стрелки. Говоря о новогоднем макияже 2021 года для зеленых глаз, не стоит забывать, что стрелки являются основной его частью. Они могут быть двойными, круглыми, прямыми и загнутыми, могут изображать форму зигзага и любую другую. Чтобы сделать модные стрелки, нужно не бояться и полностью довериться своей фантазии. Жаль, что многие осторожничают и останавливают свой выбор на классических невзрачных стрелках.

Губы. Если есть желание немного отойти от естественности, то стоит присмотреться к макияжу губ. Яркая помада любого оттенка будет кстати. Но следует помнить, что если выбор пал именно на этот тренд, то другие акценты должны отсутствовать. Не стоит красить глаза и брови.



Последним трендом является ретро-стиль (например 60-е гг). Это значит, что комочки на ресницах теперь в тренде! Точно так же, как и «паучьи лапки». В этом макияже акцент делается именно на ресницы.

Новые тренды в макияже на Новый год 2021

На фото с показов Salvatore Ferragamo, Batsheva, Christopher John Rogers, Tom Ford, Ashish, Bethany Williams и Dior можно увидеть яркие варианты макияжа зеленых глаз.

Представители брендов заявили, что новыми трендами будут:

Красные стрелки. Данный тренд будто придуман специально на радость зеленоглазых, ведь красный цвет делает зеленые глаза еще проницательнее и ярче. Такие стрелки можно рисовать кремовыми и сухими тенями, помадой (матовая будет держать очень долго), лайнером или карандашами. Быстро и просто, ведь не нужно даже стараться делать линии ровными.

Яркие неоновые тени. Все, что нужно, это наложить слой теней (зеленые глаза подчеркнут синие, золотые, красные и фиолетовые оттенки).

Подводка. Самые смелые девушки могут прибегнуть к этому тренду, особенно на Новый год 2021. Нужно взять угольно-черную подводку и обвести глаз полностью по внешнему контуру. Прием не рекомендуется, если глаза маленькие, так как это не увеличит, а наоборот лишь уменьшит их.

Глиттер. Блестки должны быть везде, начиная от глаз и заканчивая ключицами.



Накладные ресницы или обильное подкрашивание ресниц тушью.Подводка нижнего века ярким оттенком.

Модные оттенки теней для зеленых глаз

Чтобы сделать модный макияж для зеленых глаз на Новый 2021 год, нужно знать не только тренды, но и оттенки, которые подходят для этого цвета глаз.

Некоторые цвета теней подчеркивают красоту зеленоглазых. Поэтому выбирать стоит тщательно. Самые актуальные оттенки для зеленых глаз:

песочный;

кирпичный;

лавандовый;



серебристый;бежевый.

Выбирать стоит в зависимости от оттенка глаз. Для светло-зеленых лучше взять кирпичный или песочный цвет. Для темно-зеленых больше подойдут фиолетовый и лавандовый, серебристый. Если глаза имеют теплый оттенок, то идеальным вариантом будет бежевый или персиковый цвет.

Несколько вариантов модного Новогоднего макияжа зеленых глаз

Чтобы не ломать голову над тем, какой макияж сделать, можно посмотреть готовые варианты и повторить.

Макияж для зеленых глаз с теплым подтоном:

Бежевые нюдовые тени и красные стрелки. При желании можно накрасить ресницы в стиле 60-х (обильно, не убирая комочки и немного склеивая ресницы). Такой вариант подойдет молодым девушкам и смелым дамам. В данном макияже сочетаются тренды 2020 и 2021 годов.

Для более сдержанного образа можно остановиться на трендах уходящего 2020 года. Накрасить глаза персиковыми тенями и сделать классическую черную стрелку.



Чтобы лучше передать настроение Нового года, можно воспользоваться глиттерами. Они помогут быстро сделать образ ярким и нежным. Для макияжа с использованием крупных блесток нужно сначала положить на него основной оттенок (можно взять кирпичный). Уже сверху на него наложить сияющий глиттер. Можно также добавить пышные накладные ресницы.

Макияж для зеленых глаз с холодным подтоном:

Макияж в стиле уходящих трендов 2020 года. Для этого нужно нанести на веко тени любого кофейного оттенка и сделать стрелку. Отдавая дань моде, накрасить ресницы в стиле ретро.

Макияж в смешанном стиле. В знак уходящего 2020 и приходящего 2021 года, можно совместить их тренды в один макияж. Для этого нужно нанести на веки полупрозрачный лавандовый цвет с небольшими блестками и обвести весь глаз черной подводкой. Чтобы компенсировать визуальное уменьшение глаза подводкой, необходимо наклеить накладные ресницы.

Макияж в стиле 2021 года. Для этого нужно взять матовую помаду любого яркого понравившегося цвета и обильно прокрасить нижнее веко. Не стоит бояться сделать его слишком «тяжелым». Прокрасить в 3-4 слоя угольно-черной тушью ресницы.

На этом все варианты не заканчиваются. Можно дать волю своей фантазии и воплотить ее в жизнь!

Макияж на Новый год 2021 для зеленых глаз

Макияж на Новый год 2021 для зеленых глаз

Макияж на Новый год 2021 для зеленых глаз

Макияж на Новый год 2021 для зеленых глаз

Макияж на Новый год 2021 для зеленых глаз

Макияж на Новый год 2021 для зеленых глаз

Макияж на Новый год 2021 для зеленых глаз

Макияж на Новый год 2021 для зеленых глаз

Итоги

При выборе макияжа на Новый 2021 год для зеленых глаз стоит тщательно подходить к выбору оттенков. Кроме этого, рекомендуется изучить все главные тренды, чтобы лучше понимать, как сделать модный мейкап.

Источник: kleo.ru