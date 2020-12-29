Роторная дробилка для комков / регенераторы песка

Работа с отработанным песком всегда была проблемой для литейных заводов, но с учетом того, что экологические нормы становятся все более жесткими, переработка песка становится гораздо более важным фактором успеха, чем когда-либо.

Работа с отработанным песком всегда была проблемой для литейных заводов, но с учетом того, что экологические нормы становятся все более жесткими, переработка песка становится гораздо более важным фактором успеха, чем когда-либо.

Роторная дробилка schmel

Роторная дробилка для кусков / утилизатор песка schmel представляет собой самый эффективный и надежный регенератор формовочного песка в отрасли. Он экологически безопасен и имеет самые низкие эксплуатационные расходы на тонну в мире. Он измельчает, очищает, отделяет, просеивает и классифицирует большие куски формы на песок многоразового размера, автоматически удаляя посторонний металл и мусор. зернодробилки промышленные можно купить здесь.

Наши модели

Стандартные модели обрабатывают куски от 2 до 50 тонн в час партиями или непрерывно, а универсальная конструкция позволяет выгружать песок с любого конца. Также могут быть созданы специальные машины для конкретных приложений.

Сверхпрочная конструкция schmel экономит на обслуживании и сокращает время простоя, а его эффективная конструкция помогает минимизировать коммунальные расходы и пыль. Кроме того, поскольку оператор не требуется, можно получить дополнительную экономию труда.