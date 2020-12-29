Оперштаб: 27 002 зараженных коронавирусом за сутки на 29 декабря в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 002 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 915 (14,5%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%
2. Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область 0,5%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 874 человека:
Москва — 5626
Санкт-Петербург — 2109
Московская область — 1401
Республика Карелия — 504
Нижегородская область — 465
Красноярский край — 411
Свердловская область — 405
Архангельская область — 395
Республика Коми — 389
Калининградская область — 383
Республика Крым — 375
Вологодская область — 366
Хабаровский край — 361
Ростовская область — 356
Иркутская область — 328
Ханты-Мансийский автономный округ — 325
Пермский край — 302
Самарская область — 301
Кировская область — 286
Ульяновская область — 278
Волгоградская область — 274
Забайкальский край — 270
Приморский край — 253
Омская область — 249
Саратовская область — 246
Ямало-Ненецкий автономный округ — 227
Сахалинская область — 218
Томская область — 217
Новгородская область — 214
Новосибирская область — 214
Ивановская область — 210
Мурманская область — 210
Удмуртская Республика — 208
Брянская область — 206
Ставропольский край — 203
Тверская область — 202
Ленинградская область — 201
Республика Бурятия — 201
Воронежская область — 198
Республика Саха (Якутия) — 198
Республика Калмыкия — 192
Тульская область — 190
Ярославская область — 189
Республика Хакасия — 178
Курская область — 176
Оренбургская область — 173
Алтайский край — 172
Калужская область — 169
Орловская область — 169
Владимирская область — 168
Псковская область — 168
Тюменская область — 161
Пензенская область — 151
Кемеровская область — 151
Смоленская область — 150
Белгородская область — 143
Амурская область — 139
Кабардино-Балкарская Республика — 134
Липецкая область — 132
Республика Чувашия — 131
Рязанская область — 129
Севастополь — 128
Республика Дагестан — 128
Краснодарский край — 124
Костромская область — 120
Чеченская Республика — 118
Карачаево-Черкесская Республика — 101
Курганская область — 85
Астраханская область — 84
Республика Мордовия — 84
Тамбовская область — 79
Республика Адыгея — 79
Республика Ингушетия — 79
Камчатский край — 69
Республика Северная Осетия – Алания — 68
Республика Башкортостан — 65
Республика Тыва — 62
Еврейская автономная область — 54
Республика Марий Эл — 49
Республика Алтай — 49
Магаданская область — 43
Челябинская область — 30
Республика Татарстан — 20
Чукотский автономный округ — 6
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 496 183.
За последние сутки подтверждено 562 летальных случая:
Санкт-Петербург — 79
Москва — 75
Московская область — 24
Ростовская область — 23
Свердловская область — 17
Алтайский край — 16
Вологодская область — 15
Нижегородская область — 14
Красноярский край — 14
Краснодарский край — 13
Самарская область — 13
Иркутская область — 13
Костромская область — 11
Республика Чувашия — 11
Пермский край — 11
Тульская область — 10
Воронежская область — 9
Республика Крым — 9
Челябинская область — 9
Новосибирская область — 9
Владимирская область — 8
Ульяновская область — 8
Республика Хакасия — 8
Мурманская область — 7
Ставропольский край — 7
Омская область — 7
Республика Дагестан — 6
Оренбургская область — 6
Саратовская область — 6
Курганская область — 6
Белгородская область — 5
Ивановская область — 5
Липецкая область — 5
Севастополь — 5
Ханты-Мансийский автономный округ — 5
Забайкальский край — 5
Приморский край — 5
Рязанская область — 4
Смоленская область — 4
Астраханская область — 4
Волгоградская область — 4
Республика Бурятия — 4
Орловская область — 3
Тверская область — 3
Республика Карелия — 3
Калининградская область — 3
Республика Адыгея — 3
Республика Татарстан — 3
Удмуртская Республика — 3
Ямало-Ненецкий автономный округ — 3
Курская область — 2
Тамбовская область — 2
Ярославская область — 2
Пензенская область — 2
Кемеровская область — 2
Хабаровский край — 2
Республика Коми — 1
Республика Ингушетия — 1
Республика Башкортостан — 1
Республика Марий Эл — 1
Тюменская область — 1
Сахалинская область — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 55 827 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 89,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 292 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 662 тыс. 615 человек.
Источник: стопкоронавирус