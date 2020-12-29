Оперштаб: 27 002 зараженных коронавирусом за сутки на 29 декабря в России

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 874 человека.

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 496 183

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 002 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 915 (14,5%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%

2. Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область 0,5%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 874 человека:

Москва — 5626

Санкт-Петербург — 2109

Московская область — 1401

Республика Карелия — 504

Нижегородская область — 465

Красноярский край — 411

Свердловская область — 405

Архангельская область — 395

Республика Коми — 389

Калининградская область — 383

Республика Крым — 375

Вологодская область — 366

Хабаровский край — 361

Ростовская область — 356

Иркутская область — 328

Ханты-Мансийский автономный округ — 325

Пермский край — 302

Самарская область — 301

Кировская область — 286

Ульяновская область — 278

Волгоградская область — 274

Забайкальский край — 270

Приморский край — 253

Омская область — 249

Саратовская область — 246

Ямало-Ненецкий автономный округ — 227

Сахалинская область — 218

Томская область — 217

Новгородская область — 214

Новосибирская область — 214

Ивановская область — 210

Мурманская область — 210

Удмуртская Республика — 208

Брянская область — 206

Ставропольский край — 203

Тверская область — 202

Ленинградская область — 201

Республика Бурятия — 201

Воронежская область — 198

Республика Саха (Якутия) — 198

Республика Калмыкия — 192

Тульская область — 190

Ярославская область — 189

Республика Хакасия — 178

Курская область — 176

Оренбургская область — 173

Алтайский край — 172

Калужская область — 169

Орловская область — 169

Владимирская область — 168

Псковская область — 168

Тюменская область — 161

Пензенская область — 151

Кемеровская область — 151

Смоленская область — 150

Белгородская область — 143

Амурская область — 139

Кабардино-Балкарская Республика — 134

Липецкая область — 132

Республика Чувашия — 131

Рязанская область — 129

Севастополь — 128

Республика Дагестан — 128

Краснодарский край — 124

Костромская область — 120

Чеченская Республика — 118

Карачаево-Черкесская Республика — 101

Курганская область — 85

Астраханская область — 84

Республика Мордовия — 84

Тамбовская область — 79

Республика Адыгея — 79

Республика Ингушетия — 79

Камчатский край — 69

Республика Северная Осетия – Алания — 68

Республика Башкортостан — 65

Республика Тыва — 62

Еврейская автономная область — 54

Республика Марий Эл — 49

Республика Алтай — 49

Магаданская область — 43

Челябинская область — 30

Республика Татарстан — 20

Чукотский автономный округ — 6

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 496 183.

За последние сутки подтверждено 562 летальных случая:

Санкт-Петербург — 79

Москва — 75

Московская область — 24

Ростовская область — 23

Свердловская область — 17

Алтайский край — 16

Вологодская область — 15

Нижегородская область — 14

Красноярский край — 14

Краснодарский край — 13

Самарская область — 13

Иркутская область — 13

Костромская область — 11

Республика Чувашия — 11

Пермский край — 11

Тульская область — 10

Воронежская область — 9

Республика Крым — 9

Челябинская область — 9

Новосибирская область — 9

Владимирская область — 8

Ульяновская область — 8

Республика Хакасия — 8

Мурманская область — 7

Ставропольский край — 7

Омская область — 7

Республика Дагестан — 6

Оренбургская область — 6

Саратовская область — 6

Курганская область — 6

Белгородская область — 5

Ивановская область — 5

Липецкая область — 5

Севастополь — 5

Ханты-Мансийский автономный округ — 5

Забайкальский край — 5

Приморский край — 5

Рязанская область — 4

Смоленская область — 4

Астраханская область — 4

Волгоградская область — 4

Республика Бурятия — 4

Орловская область — 3

Тверская область — 3

Республика Карелия — 3

Калининградская область — 3

Республика Адыгея — 3

Республика Татарстан — 3

Удмуртская Республика — 3

Ямало-Ненецкий автономный округ — 3

Курская область — 2

Тамбовская область — 2

Ярославская область — 2

Пензенская область — 2

Кемеровская область — 2

Хабаровский край — 2

Республика Коми — 1

Республика Ингушетия — 1

Республика Башкортостан — 1

Республика Марий Эл — 1

Тюменская область — 1

Сахалинская область — 1

Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 55 827 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 89,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 292 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 662 тыс. 615 человек.

Источник: стопкоронавирус