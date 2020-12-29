Фото: Уберите это позорище хотя-бы до Нового года!

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Наталья:

Это безобразие творится больше недели. Диспетчеру УК "Монолит" звонили, он обещал передать информацию мастеру, но ничего не изменилось. Сегодня заходила в саму УК, вышел какой-то человек, внутрь помещения не впускают, и пообещал передать загадочному мастеру о том, что дворник, по адресу ул. К Маркса 39, больше недели не убирает мусор у контейнеров. Пока результат - ноль. Скоро невозможно будет подойти к мусорным контейнерам. Кстати, ребята на мусоровозе регулярно очищают сами контейнеры и каждое утро ругаются, поскольку с трудом выкатывают бачки через пакеты с мусором и прочую, выброшенную жителями мебель. К несчастью вид из моего окна открывается на эту помойку и очень меня расстраивает и возмущает. И всё это творится в центре города, в шаговой доступности от Администрации города, рядом со Старым универмагом. Хоть бы до Нового года убрали это позорище.