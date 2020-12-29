29.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Фото: Уберите это позорище хотя-бы до Нового года!

15:53 29.12.2020
0

Это безобразие творится больше недели.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Наталья:

Это безобразие творится больше недели. Диспетчеру УК "Монолит" звонили, он обещал передать информацию мастеру, но ничего не изменилось. Сегодня заходила в саму УК, вышел какой-то человек, внутрь помещения не впускают, и пообещал передать загадочному мастеру о том, что дворник, по адресу ул. К Маркса 39, больше недели не убирает мусор у контейнеров. Пока результат - ноль. Скоро невозможно будет подойти к мусорным контейнерам. Кстати, ребята на мусоровозе регулярно очищают сами контейнеры и каждое утро ругаются, поскольку с трудом выкатывают бачки через пакеты с мусором и прочую, выброшенную жителями мебель. К несчастью вид из моего окна открывается на эту помойку и очень меня расстраивает и возмущает. И всё это творится в центре города, в шаговой доступности от Администрации города, рядом со Старым универмагом. Хоть бы до Нового года убрали это позорище.

% name% title

% name% title

% name% title

мусор новый год позорище помойка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уберут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Уничтожили более 60 000 свиней из-за африканской чумы в Курске
16:00 29-12-2020
Уничтожили более 60 000 свиней из-за африканской чумы в Курске
Задолжал более 1 млн рублей алиментов житель Новосибирска. Новый год он встретит в спецприемнике
15:59 29-12-2020
Задолжал более 1 млн рублей алиментов житель Новосибирска. Новый год он встретит в спецприемнике
Не потушил сигарету и устроил пожар житель общежития в Новосибирске. Погибли двое
15:54 29-12-2020
Не потушил сигарету и устроил пожар житель общежития в Новосибирске. Погибли двое
Фото: Уберите это позорище хотя-бы до Нового года!
15:53 29-12-2020
Фото: Уберите это позорище хотя-бы до Нового года!
БердскОткрыли второй ковидный госпиталь в ЦГБ Бердска. Вместо кожно-венерологического диспансера на ул. Пушкина
15:46 29-12-2020
Открыли второй ковидный госпиталь в ЦГБ Бердска. Вместо кожно-венерологического диспансера на ул. Пушкина
Жертвы коронавируса: 562 скончались за сутки на 29 декабря в России
15:46 29-12-2020
Жертвы коронавируса: 562 скончались за сутки на 29 декабря в России
Осуждённый за смертельное ДТП Ефремов вернётся на телеэкраны в 2021 году
15:45 29-12-2020
Осуждённый за смертельное ДТП Ефремов вернётся на телеэкраны в 2021 году
Оперштаб: 27 002 зараженных коронавирусом за сутки на 29 декабря в России
15:44 29-12-2020
Оперштаб: 27 002 зараженных коронавирусом за сутки на 29 декабря в России
На какую пенсию могут рассчитывать самозанятые граждане в России. Какие налоги и взносы они платят?
15:40 29-12-2020
На какую пенсию могут рассчитывать самозанятые граждане в России. Какие налоги и взносы они платят?
Роторная дробилка для комков / регенераторы песка
15:32 29-12-2020
Роторная дробилка для комков / регенераторы песка