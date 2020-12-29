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Мать рассказала о состоянии мальчика, лишившегося ног и руки в аварии под Рязанью

16:55 29.12.2020 Фото: rzn.info
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Женщина поблагодарила всех за отзывчивость.

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На данный момент врачи снизили седативное действие препарата

Мать рассказала о состоянии мальчика, лишившегося ног и руки в аварии в Рязанской области.

«На данный момент врачи снизили седативное действие препарата. Но добавили обезболивание во все конечности… Обездвижен таз, — женщина поделилась подробностями в своем Instagram. —  Также он без сознания. Также в тяжелом состоянии. На ручке у него начался некроз тканей. Врачи будут это все убирать…»

Мать отметила, что ее ежедневно пускают в реанимацию на 10-15 минут.

«Оставаться больше не разрешают. Но и на этом спасибо, я хоть вижу своего мальчика», — добавила она.

Женщина поблагодарила всех за отзывчивость.

«Это для меня очень большая поддержка. Спасибо вам!» — обратилась она к своим подписчикам.

Ранее главврач ОКБ рассказал, как медики спасали мальчика.

Ребенку собирают деньги на лечение.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей (список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут).

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело. Ранее появилась информация, что отец мальчика погиб.

Источник: RZN.info

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