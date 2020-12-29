Взялись за спорт: заключила соглашение о развитии футбола Новосибирская область

В Новосибирской области более 27 тысяч человек занимаются футболом. На территории области проводится более двухсот мероприятий среди детей, подростков и студенческой молодежи.

Академия футбольного клуба «Новосибирск» получит статус «Региональный центр РФС»

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Новосибирской области и Федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

Соглашение подписано в рамках реализации общенациональной Стратегии развитии футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Оно поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Новосибирской области, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в области.

Для этого в регионе будет открыто еще одно отделение по футболу, а в существующих спортивных школах появятся отделения для девочек. Академия футбольного клуба «Новосибирск» получит статус «Региональный центр РФС», а МБУ СШ по футболу города Новосибирска – статус «Детский футбольный центр». Эти спортивные школы станут основной частью областной системы подготовки резерва. На базе РЦ РФС будет создан центр подготовки специалистов в футболе. В регионе появятся новые тренеры и судьи – в том числе первые для Новосибирской области судьи со всероссийской категорией.

Благодаря договоренностям сторон в футбол будут вовлечены учащиеся школ, учреждений среднего профессионального образования и вузов, которые смогут принять участие в новых областных турнирах – Школьной и Студенческой футбольных лигах. К 2024 году в регионе планируется создать условия для устойчивого прогресса профессионального футбола: «Новосибирск» будет стремиться к повышению в классе, а во второй лиге появится новая команда, которая будет состоять преимущественно из воспитанников областного футбола.

В муниципальных образованиях региона появится не менее шести инфраструктурных объектов. Среди них – две футбольные площадки, 3 полноразмерных поля с искусственным покрытием и одно – с натуральным покрытием.

Заключение соглашения прокомментировал Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«В Новосибирской области более 27 тысяч человек занимаются футболом. На территории области проводится более двухсот мероприятий среди детей, подростков и студенческой молодежи. Проводятся соревнования по дворовому и массовому футболу. В последние годы в регионе постелены и эксплуатируются 18 полноразмерных футбольных полей. В районных центрах региона появилось 7 искусственных полей и более 50 мини-площадок. Две футбольные команды: мужская и женская представляют наш регион на соревнованиях среди профессиональных команд. Мужской «Новосибирск» в первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы 4, женская команда «Кристалл-Сибирь» в первенстве России по футболу среди женских команд первого дивизиона зоны «Сибирь». В первенстве России по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов высшей лиги, конференция «Восток» выступает команда «Сибиряк». Все команды получают субсидию от правительства Новосибирской области. Соглашение предусматривает увеличение количества тренеров и профессиональных судей, улучшение инфраструктуры и количества соревнований. Уверен, что благодаря Соглашению футбол в Новосибирской области еще больше увеличит свою популярность и для сотен детей станет любимым видом спорта», – отметил глава Новосибирской области.

«Футбол – один из самых популярных видов спорта в Новосибирской области. Мы хотим, чтобы он был доступен для всех жителей региона, а качество подготовки резерва в области постоянно росло. Реализация мероприятий соглашения создаст условия для достижения данных целей. В регионе будет построено несколько новых инфраструктурных объектов, появятся новые квалифицированные тренеры и судьи, а также массовые соревнования для учащихся – Школьной и Студенческой футбольных лиг. Создание еще одного профессионального футбольного клуба позволит обеспечить воспитанников региональных спортивных школ высококонкурентной практикой и дополнительными возможностями развития карьеры в собственном регионе. Уверен, что наша совместная работа с РФС, Новосибирской областью и региональной федерацией футбола будет эффективной», – отметил Министр спорта России Олег Матыцин.

Как отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, «Новосибирская область имеет богатую футбольную историю и традиции. Первый футбольный матч на территории региона был проведен более 110 лет назад, а в 1930-х годах в области появилась профессиональная команда и состоялись первые международные матчи. 10 лет назад новосибирская команда впервые сыграла в Премьер-лиге и получила право на выступление в еврокубках. В регионе сегодня функционирует около ста футбольных инфраструктурных объектов и 35 отделений по футболу, работают более 270 тренеров и судей. Более 27 тысяч человек регулярно занимаются спортом номер один. Совместно с партнерами по соглашению мы хотим создать дополнительные условия для популяризации футбола. В Новосибирской области появятся новые футбольные поля, будут организованы соревнования для учащихся образовательных школ, колледжей и университетов – Школьная и Студенческая футбольные лиги. Вместе с любительскими лигами они будут развиваться под эгидой областной федерации футбола.

Еще одна важнейшая задача по развитию футбола в Новосибирской области – укрепление системы подготовки резерва. Для этого в регионе откроется еще одно отделение по футболу, а ведущим спортивным школам будут присвоены статусы Регионального центра РФС и Детского футбольного центра. Мы рассчитываем, что вершина областной пирамиды подготовки резерва - профессиональный футбол – продолжит развиваться и пополнится еще одной командой до 2024 года. Реализация запланированных мероприятий повысит интерес к футболу в регионе, будет способствовать открытию новых талантов для профессионального футбола и дальнейшему приобщению жителей области к здоровому образу жизни».

В свою очередь, президент Новосибирской областной федерации футбола Эдуард Таран обратил внимание, что в Новосибирской области футбол является если не самым, то одним из наиболее популярных видов спорта. «Детей и подростков, занимающихся футболом, год от года становится больше. Увеличивается число любительских команд, чья спортивная жизнь не менее насыщена, чем у коллег-профессионалов. Количество соревнований для любителей растет.

Еще одна совместная задача – помочь профессиональному клубу укрепить свой потенциал, ориентируясь на высший дивизион как долгосрочный результат. При этом в обойме игроков должны быть представлены воспитанники наших футбольных школ. Данное соглашение позволит мобилизовать усилия сторон и сосредоточится, в том числе, на совершенствовании качества подготовки спортсменов, улучшении материальной базы футбола и, конечно, развитии профильной инфраструктуры. Новосибирску нужна новая футбольная арена – надеемся, в перспективе проект будет реализован на условиях государственно-частного партнерства. Уверен, опираясь на организационные ресурсы НОФФ и ее партнеров, а также благодаря поддержке Российского футбольного союза и органов исполнительной власти Новосибирской области футбол в регионе выйдет на новый уровень», - отметил он.

Напомним, что 14 декабря соглашение было рассмотрено на заседании Правительства Новосибирской области.

Для справки

Цели соглашения установлены до 2024 года. В частности, ожидается, что к этому году общее число жителей, систематически занимающихся футболом, увеличится до 36 600. Число футболистов, занимающихся в физкультурно-спортивных и образовательных организациях Новосибирской области, вырастет до 6 500. Количество тренеров в Новосибирской области, в том числе в государственных и муниципальных физкультурно-спортивных и образовательных организациях, увеличится до 165, а количество имеющих квалификационную категорию спортивных судей – до 149.

Для достижения этих целей запланирован ряд мероприятий, среди которых – проведение спортивных соревнований («Школьная футбольная лига», «Студенческая футбольная лига» и др.), присвоение академии ФК «Новосибирск» статуса регионального центра РФС, присвоение МБУ «СШ по футболу» статуса детского футбольного центра, открытие новых мужских и женских отделений по футболу в физкультурно-спортивных организациях Новосибирской области, повышение квалификации и обучение тренеров и спортивных судей, создание футбольных площадок и многое другое.

Источник: Правительство НСО