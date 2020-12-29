29.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Недвижимость / Общество

Сколько новых школ, детсадов и больниц построят до 2023 года в Новосибирской области, стало известно

18:15 29.12.2020 Фото: Википедия
0

На эти цели будут направлены средства из областного и федерального бюджетов.

% name% title
В регионе строится беспрецедентно большое количество социальных объектов

В Новосибирской области под контролем министерства строительства региона в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию почти 150 объектов социальной инфраструктуры.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт отметил, что в настоящее время в регионе строится беспрецедентно большое количество социальных объектов. В 2020 году в эксплуатацию будет введено 69 учреждений – школ, детских садов, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, объектов культуры и спорта. Большая часть из них уже готова, строительство остальных находится на финишной прямой. Знаковые объекты этого года – Региональный центр волейбола и Перинатальный центр Новосибирской области.

«В 2021-2023 годах мы не намерены снижать темпы строительства социальных объектов. За три года планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 146 объектов социальной инфраструктуры, среди них такие знаковые, как Ледовая арена, бассейн СКА, инфекционная больница на 500 мест и крупный реабилитационный центр. 46 из этих объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. На эти цели будут направлены средства из областного и федерального бюджетов», – подчеркнул Иван Шмидт.

В числе объектов 2021 года – 4 школы (в г. Болотное, с. Верх-Тула Новосибирского района, и две в г. Новосибирск – по ул. Большевистской и по ул. Михаила Немыткина), 8 детских садов, 30 объектов здравоохранения (29 фельдшерско-акушерских пунктов и одна амбулатория с подстанцией скорой медицинской помощи в с. Верх-Тула Новосибирского района), 2 объекта спорта (ФОК в р.п. Кольцово и спорткомплекс в Колывани) и 2 объекта культуры (ДК «Ореол» в г. Барабинске и быстровозводимый дом культуры в Тогучинском районе).

Сверстаны планы и на 2022-2023 годы. В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию 51 объекта, в 2023 году – 49 объектов.

Источник: Правительство НСО

ввод в эксплуатацию социальные объекты строительство
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Построят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Врачи спали прямо на полу возле пациента с коронавирусом: Фото появилось в Сети
19:06 29-12-2020
Врачи спали прямо на полу возле пациента с коронавирусом: Фото появилось в Сети
БердскНовогодние траты Бердска: на что пойдут 1,2 млн рублей. Смета расходов
18:57 29-12-2020
Новогодние траты Бердска: на что пойдут 1,2 млн рублей. Смета расходов
Стильный макияж на Новый год для зеленых глаз
18:50 29-12-2020
Стильный макияж на Новый год для зеленых глаз
Эвакуировали ТЦ «Сан Сити» из-за потопа в Новосибирске
18:39 29-12-2020
Эвакуировали ТЦ «Сан Сити» из-за потопа в Новосибирске
ЛПВП - что это такое? Как правильно сдать анализ?
18:20 29-12-2020
ЛПВП - что это такое? Как правильно сдать анализ?
Индексации пенсии работающим пенсионерам потребовал от Путина глава профсоюзов 2
18:18 29-12-2020
Индексации пенсии работающим пенсионерам потребовал от Путина глава профсоюзов
Сколько новых школ, детсадов и больниц построят до 2023 года в Новосибирской области, стало известно
18:15 29-12-2020
Сколько новых школ, детсадов и больниц построят до 2023 года в Новосибирской области, стало известно
Закурил и убил двоих. Они отравились угарным газом, еще одна пострадавшая выпрыгнула с 4 этажа в Новосибирске
18:03 29-12-2020
Закурил и убил двоих. Они отравились угарным газом, еще одна пострадавшая выпрыгнула с 4 этажа в Новосибирске
Как влияет вакцина «ЭпиВакКорона» на здоровье будущего потомства
18:00 29-12-2020
Как влияет вакцина «ЭпиВакКорона» на здоровье будущего потомства
БердскПроизводственному пищевому предприятию (ООО НПФ "Золотая долина", Академгородок) срочно требуются
17:53 29-12-2020
Производственному пищевому предприятию (ООО НПФ