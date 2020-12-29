Сколько новых школ, детсадов и больниц построят до 2023 года в Новосибирской области, стало известно

На эти цели будут направлены средства из областного и федерального бюджетов.

В регионе строится беспрецедентно большое количество социальных объектов

В Новосибирской области под контролем министерства строительства региона в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию почти 150 объектов социальной инфраструктуры.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт отметил, что в настоящее время в регионе строится беспрецедентно большое количество социальных объектов. В 2020 году в эксплуатацию будет введено 69 учреждений – школ, детских садов, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, объектов культуры и спорта. Большая часть из них уже готова, строительство остальных находится на финишной прямой. Знаковые объекты этого года – Региональный центр волейбола и Перинатальный центр Новосибирской области.

«В 2021-2023 годах мы не намерены снижать темпы строительства социальных объектов. За три года планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 146 объектов социальной инфраструктуры, среди них такие знаковые, как Ледовая арена, бассейн СКА, инфекционная больница на 500 мест и крупный реабилитационный центр. 46 из этих объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. На эти цели будут направлены средства из областного и федерального бюджетов», – подчеркнул Иван Шмидт.

В числе объектов 2021 года – 4 школы (в г. Болотное, с. Верх-Тула Новосибирского района, и две в г. Новосибирск – по ул. Большевистской и по ул. Михаила Немыткина), 8 детских садов, 30 объектов здравоохранения (29 фельдшерско-акушерских пунктов и одна амбулатория с подстанцией скорой медицинской помощи в с. Верх-Тула Новосибирского района), 2 объекта спорта (ФОК в р.п. Кольцово и спорткомплекс в Колывани) и 2 объекта культуры (ДК «Ореол» в г. Барабинске и быстровозводимый дом культуры в Тогучинском районе).

Сверстаны планы и на 2022-2023 годы. В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию 51 объекта, в 2023 году – 49 объектов.

Источник: Правительство НСО