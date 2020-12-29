Подвёл итоги 2020 года и оценил готовность регионов Сибири к третьей волне коронавируса Сергей Меняйло

Сергей Меняйло отметил, что пандемия коронавируса, безусловно, повлияла на все сферы жизни нашего общества

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сегодня в ходе онлайн-конференции, которая прошла на площадке пресс-центра ТАСС, ответил на вопросы сибирских журналистов. Представители средств массовой информации спросили полпреда о текущей эпидемиологической обстановке и социально-экономической ситуации в регионах округа, о ходе реализации национальных проектов в 2020 году и планах на 2021 год.

Сергей Меняйло отметил, что пандемия коронавируса, безусловно, повлияла на все сферы жизни нашего общества. Первоочередной задачей стала перестройка системы здравоохранения и спасение жизней граждан. В субъектах Федерации округа была проведена масштабная работа по развёртыванию коечного фонда для лечения больных коронавирусной инфекцией, в том числе построены новые медицинские учреждения; обеспечены подготовка медицинских специалистов, наращивание охвата тестирования на выявление инфекции.

«Системы здравоохранения в регионах Сибири стабильно работают и готовы к различному развитию эпидемиологической ситуации. При этом руководители региональных органов власти должны комплексно оценивать обстановку и своевременно принимать необходимые управленческие решения», – сказал полномочный представитель. В настоящее время дополнительные усилия следует направить на эффективную организацию вакцинации граждан от коронавирусной инфекции, в том числе проведение разъяснительной работы, акцентировал внимание полпред.

В субъектах Федерации округа продолжают действовать ограничительные меры, направленные на недопущение распространения коронавируса. Они приняты с учётом складывающейся в субъектах Российской Федерации санитарно-эпидемиологической ситуации и в соответствии с рекомендациями главных санитарных врачей регионов. Полпред подчеркнул: «Сегодня самое важное – неукоснительно соблюдать действующие нормы, особенно в предстоящие новогодние праздники, чтобы затем не вводить дополнительные ограничения».

По словам Сергея Меняйло, распространение коронавируса, с одной стороны, создало объективные сложности в реализации национальных проектов, с другой, дало дополнительный импульс некоторым из них. Так, в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» за рубеж поставлено около 1,5 миллиона тонн злаков и масличных культур на общую сумму 456 миллионов долларов. Таким образом, округ перевыполнил годовой план по экспорту продукции АПК более чем на 17%. Ощутимые результаты достигнуты в ходе реализации нацпроектов «Жильё и городская среда», «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные дороги». Также в Алтайском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях увеличились инвестиции в расчёте на душу населения.

«По ряду объектов, строящихся в рамках национальных проектов, фиксируются отставания. В этой связи, опираясь на опыт работы в условиях пандемии, полученный в текущем году, в регионах Сибири скорректированы планы работы на следующий год, чтобы ликвидировать отставание и в полном объёме выполнить поставленные на 2021 год задачи», – сказал полномочный представитель.

Среди других тем онлайн-конференции вопросы экологии в регионах Сибири. На промышленной площадке на территории города Усолья-Сибирского Иркутской области по поручению главы государства в текущем году начата ликвидация накопленного экологического ущерба. Полпред отметил: важно, что работы, запланированные на текущий год, выполнены своевременно и в полном объёме. Также утверждён план мероприятий, в соответствии с которым в дальнейшем будет ликвидироваться вред окружающей среде, и обеспечиваться социально-экономическое развитие города. Аналогичный план работ в настоящее время формируется для ликвидации накопленного вреда на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, добавил Сергей Меняйло.