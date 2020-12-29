Ждать ли выплату в 10 000 рублей от Путина к Новому году на детей до 18 лет, станет известно 31 декабря 2020

Россияне возмущены тем, что детей разделили по возрасту и надеются, что до конца 2020 года президентский подарок получат все семьи с детьми, как это было летом.

Подарок в виде 5000 рублей получили за детей в возрасте до 8 лет

За два дня до окончания 2020 года российские семьи с детьми старше 8 лет не теряют надежду получить выплату от Путина. Напомним, что президент осчастливил подарком на Новый год только детей в возрасте до 7 лет включительно. 17 декабря глава государства заявил, что единовременное пособие на них составит 5000 рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», практически все получили деньги еще 21 декабря. Ведь подавляющее большинство родителей делали заявление на выплаты еще летом, когда путинские 10 000 рублей дважды выплатили на всех детей до 16 лет.

Напомним, что россияне ждали аналогичного подарка от президента к 1 сентября, чтобы собрать детей в школу. Следующая заветная дата — 31 декабря. Но надежда улетучивается с каждым днем. Родители между тем выражают свое возмущение несправедливостью распределения денег. И продолжают подписывать петицию с обращением о выплате 10 000 рублей на детей до 18 лет в качестве подарка к Новому году.

Владимир Путин, комментируя декабрьский ажиотаж вокруг нового пособия, не скрывал, что люди сразу подали соответствующие заявки, так как «хотят получить эти деньги перед Новым годом, чтобы детям какие-то подарки приобрести». Кстати, Путин любит поражать и удивлять. 17 декабря президент России выступал около 4 часов, и лишь к концу большой пресс-конференции заявил о выплате 5 000 рублей на детей до 8 лет. Не исключено, что все дети России получат президентский подарок в канун Нового года 2021.

Елена Мартынчева, обратившаяся с петицией к президенту, в правительство, Совет Федерации, аргументирует необходимость выплаты всем семьям с детьми тем, что коронавирус по-прежнему остается, как и «тяжелая экономическая ситуация, вызванная пандемией». А подарки на Новый год хотят не только дошкольники, но и дети всех возрастов, считает Елена, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»:

-А как же дети от 8-ми лет и старше? Многие из них с нетерпением ждут новогодние праздники, зимние каникулы, долгожданные подарки. Но новогодние ёлки, спектакли и прочие массовые мероприятия отменены в связи с пандемией. А дети в радостном предвкушении пишут письма Деду Морозу и Снегурочке. В связи с тем, что деткам младше 7-ми лет уже анонсировали новогодние подарки в виде выплат, просим также произвести выплату 10 тысяч рублей в декабре всем детям от 8 до 18 лет, - аргументировала Елена.

Ее поддерживают родители, считая выборочные «подарки» дискриминацией.

На 16.00 вторника, 29 декабря, петицию подписали свыше 7600 человек. Многие рассказывают свои истории бедности и считают, что государственным мужам должно быть стыдно за избирательность пособий.

Светлана Светлана:

-Все дети должны получать, а тем более в такой период пандемии. Дети и так ничего хорошего не видят, а еще и ограничивают. Стыдно!

Ольга Захарова:



- Почему вы пишите всякую ересь 0 никаких выплат до 18 лет НЕ БУДЕТ. Хватит уже писать про это.

Мария Калабухова:

- Мне стыдно и обидно ..как можно делить детей....дети _ это дети, и коли поступает от государства помощь и поддержка - детям . ТО! Каждый маленький гражданин должен ее получить т к всем детям и им родителям сейчас тяжело и разделения не должно быть ...как поступил Путин - это просто вообще неуместно ..стыдно нам, взрослым, за наше государство....детей поделили, обделили....

Светлана Сидоренко:

- Моя дочка родилась 26.04.2012 (инвалид). Ей уже есть 8 лет, по возрасту ей была не положена выплата 5000 (с 3 до7 лет), и новогодняя выплата 5000 (для детей до 8 лет). Но она же ребенок!!!! Почему так несправедливо?!

Анастасия Князева:

- Мои дети, тоже хотят подарка от государства к Новому году!!! Они тоже дети нашей страны.

Наталья Крикун:



- Я подписываю, потому что считаю несправедливым то, что детей разделили по возрасту. Владимир Владимирович, неужели в нашей огромной и сильной стране, все дети, старше 7 лет, не заслужили внимания и подарков???

Юлия Я:

- Я согласна, что до 18 лет это тоже дети и они имеют право на помощь государства.

Зоя Толкачева:

- Я Зоя Толкачева, многодетная мама 5 детей, надеюсь на вашу поддержку, такое положение трудное, детям не на что купить подарки, буду благодарна за помощь.

Елена Крикунова:

- Хочу чтобы всем детям выплатили. А не только до 8 лет. Что за отношения такое к нашим детям. А ещё президент?! Плати всем детям. Иначе я налоги платить не буду, а ребенку их отдавать стану, чтоб не обделял. Пусть тебе налоги платят те, кому выплаты делаешь!

Елена Ишмурзина:



- Я подписываю потому что это не справедливо! Сперва значит дети с 3 до 7-ми лет получили выплаты (не помню, в каком месяце), теперь получается, что это те же дети получили, которым не исполнилось 8.

Глеб Иванов:

- Мне не хватает денег для покупки многих продуктов.

Доманская Ксения:

- У меня дети 8 и 11 лет. Их потребности ничем не меньше ,чем у детей до 8 лет. Это будет хороший подарок к предстоящему празднику от правительства РФ.

Елена Кудрявцева:

- У меня тоже двое детей, мало того что от 3 до 7 мне отказали, якобы у меня зарплата хорошая, а если высчитать налоги, так там копейки. Ещё и цены подняли. И с этими выплатами обделили. Сколько можно, почему каждый раз люди должны выпрашивать. Конечно, его дети ни в чём не нуждаются. Вот ему и пофиг.

Ирина Комарова:



- Дети, это самое беззащитная часть населения. Родители без стабильных зарплат вынуждены сократить расходы на большую часть покупок. Удорожание квартплаты, одежды, продуктов...Почему дети это только часть детей???

Юлия Вильготская:

- Не надо детей разделять. Или всем, или никому.

Екатерина Шешенина:

- А чем отличаются дети старше 8 лет? Они не кушают, не получают подарков, не носят одежду и вообще ни в чем не нуждаются? Пусть идут работают? Ребёнком является человек с 0 до 18 лет! Так почему такое разделение? Мероприятия все закрыты, а детям нужно чем-то себя занять дома. Это больше книг, больше игрушек и всяких других развлечений, которые стоят денег. Если уж решили возобновить выплаты, так, будьте добры, не забывайте про всех детей! Помощь государства своим гражданам - это обязанность правительства!

Людмила Полякова:

- Дети после 7 лет также являются гражданами нашей страны и хотят кушать, учится и одеваться. Жуткая несправедливость в отношении наших детей!!!