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Посадил под домашний арест до 22 февраля 2021 года из-за продажи острова "Огуречный" и ущерба в 44 млн рублей главу Искитимского района Олега Лагоду суд

16:37 29.12.2020 Фото: СК по НСО
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Мера пресечения избрана с учетом того, что обвиняемый может оказать давление на сотрудников администрации района, которые находятся в его подчинении, может воспользоваться служебными связями и принять меры к уничтожению доказательств.

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Олег Лагода встретит Новый год дома

Сегодня, 29 декабря, судом по ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в отношении главы Искитимского района Олега Лагоды, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Данная мера пресечения избрана с учетом того, что обвиняемый может оказать давление на сотрудников администрации района, которые находятся в его подчинении, может воспользоваться служебными связями и принять меры к уничтожению доказательств. Мера избрана до 22 февраля 2021 года.

По версии следствия, не позднее июня 2013 года у главы, осведомленного о наличии на территории района земельного участка площадью 175 тысяч кв.м., представляющего собой часть суши в виде острова, расположенного на прилегающей акватории Новосибирского водохранилища, возник преступный умысел на незаконное отчуждение указанного земельного участка, относящегося к землям федерального значения, в пользу третьих лиц.

С этой целью в июне 2013 года глава подписал постановление администрации Искитимского района Новосибирской области о предоставлении указанного земельного участка в совместную собственность членам ДНТ «ФМК». В августе 2014 года на основании вышеуказанного постановления обвиняемый заключил договор купли-продажи земельного участка для размещения дачного некоммерческого товарищества. По условиям договора цена сделки составила свыше 10 млн рублей. При этом на момент заключения договора купли-продажи земельный участок находился в зоне рекреационного назначения, что исключало возможность предоставления его в собственность для использования, не связанного с целевым назначением. Кроме того, он был реализован по явно заниженной цене, значительно ниже кадастровой стоимости, которая по состоянию на май 2014 года составляла более 54,5 млн рублей. Таким образом, незаконные действия обвиняемого существенно ограничили права неопределенного круга лиц на пользование общедоступным объектом – береговой полосой Новосибирского водохранилища и ограничили доступ к водному объекту. Размещение на земельном участке дачного товарищества нарушило право граждан на использование земельного участка в целях отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. В результате противоправных действий обвиняемого Российской Федерации был причинен имущественный ущерб на сумму около 44,5 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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