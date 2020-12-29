ДТП с фурой парализовало движение на несколько часов на Бердском шоссе

29 декабря в 5 утра в Новосибирске произошла авария с фурой

ДТП с фурой парализовало движение в Новосибирске на улице Большевистской. Машины стоят в пятикилометровой пробке.

29 декабря в 5 утра в Новосибирске произошла авария с фурой. ДТП случилось на улице Большевистской. Из-за этого на Большевистской и Бердском шоссе образовался огромный дорожный затор.

Судя по данным сервиса 2gis, пробка стоит на том же месте и в 09:30 утра. Люди не могут добраться на работу. Уровень заторов в городе составляет 7 баллов.

Кроме этой пробки, затруднено движение по дорожной развязке у реки Иня в сторону планетария, улицы Заречной и на развязке к Бугринскому мосту.