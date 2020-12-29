Молитва на Hовый год 2021

Православные знают, что любой праздник – даже светский – это время для возвышающей и глубокой молитвы. Новый год, пожалуй, в силу своей уникальности — особенно значимый праздник.

Молитва в день Hового года

Молитва в день Hового года.

Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей, Творец и Зиждитель, сотворивший времена и лета, Сам благослови начинающийся сего дня Новый Год, который мы считаем от воплощения Твоего для нашего спасения. Дозволь нам провести сей год и многие по нем в мире и согласии с ближними нашими; укрепи и распространи Святую Вселенскую Церковь, которую Ты Сам основал, и спасительною жертвою святoго Тела и пречистой Крови освятил. Отечество наше возвыси, сохрани и прославь; долгоденствие, здравие, изобилие плодов земных и благорастворение воздухoв дай нам; меня, грешного раба Твоего, всех родственников и ближних моих и всех благоверных христиан, как истинный наш верховный Пастырь, упаси, огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему после долговременной и благополучной жизни в мире сем, достигнули Царства Твоего Небесного и удостоились вечного блаженства со святыми Твоими. Аминь.

Источник: molitvoslov.com