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Общество / Стиль жизни

Молитва на Hовый год 2021

21:50 29.12.2020 Фото: pixabay.com
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Православные знают, что любой праздник – даже светский – это время для возвышающей и глубокой молитвы. Новый год, пожалуй, в силу своей уникальности — особенно значимый праздник.

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Молитва в день Hового года

Молитва в день Hового года.

Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей, Творец и Зиждитель, сотворивший времена и лета, Сам благослови начинающийся сего дня Новый Год, который мы считаем от воплощения Твоего для нашего спасения. Дозволь нам провести сей год и многие по нем в мире и согласии с ближними нашими; укрепи и распространи Святую Вселенскую Церковь, которую Ты Сам основал, и спасительною жертвою святoго Тела и пречистой Крови освятил. Отечество наше возвыси, сохрани и прославь; долгоденствие, здравие, изобилие плодов земных и благорастворение воздухoв дай нам; меня, грешного раба Твоего, всех родственников и ближних моих и всех благоверных христиан, как истинный наш верховный Пастырь, упаси, огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему после долговременной и благополучной жизни в мире сем, достигнули Царства Твоего Небесного и удостоились вечного блаженства со святыми Твоими. Аминь.

Источник: molitvoslov.com

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