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Как будет работать в новогодние праздники Госавтоинспекция в Бердске? Смотрите график

17:30 29.12.2020 Фото: Pixabay
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В нерабочие праздничные дни в январе 2021 года подразделения регистрации и экзаменации Госавтоинспекции Новосибирской области будут осуществлять прием граждан 5 и 6 января 2021 года.

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В нерабочие праздничные дни в январе 2021 года подразделения регистрации и экзаменации Госавтоинспекции Новосибирской области будут осуществлять прием граждан 5 и 6 января 2021 года

С 1 по 8 января 2021 года подразделения ГИБДД Новосибирской области будут осуществлять прием граждан по специальному графику.

В нерабочие праздничные дни в январе 2021 года подразделения регистрации и экзаменации Госавтоинспекции Новосибирской области будут осуществлять прием граждан 5 и 6 января 2021 года.

Приём граждан будет осуществляться по графику:

- полк ДПС ГИБДД УМВД по г. Новосибирску (5, 6, 9 января);

- батальон ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области (5, 6, 9 января);

- отдельная специализированная рота ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области (2, 5, 6 января);

- отдел ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску (2, 6, 9 января);

- центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области (5, 6 января по записи);

- отделение ГИБДД МО МВД России «Барабинский» (2, 3 января);

- отделение ГИБДД МО МВД России «Венгеровский» (2, 5, 8 января);

- отделение ГИБДД МО МВД России «Искитимский» (2, 6 января);

- отделение ГИБДД МО МВД России «Карасукский» (2, 5 января);

- отделение ГИБДД МО МВД России «Каргатский» (2, 6 января);

- отделение ГИБДД МО МВД России «Краснозерский» (5, 8 января);

- отделение ГИБДД МО МВД России «Куйбышевский» (2, 6 января);

- отделение ГИБДД МО МВД России «Ордынский» (2, 5 января);

- отделение ГИБДД МО МВД России «Татарский» (2, 6 января);

- отделение ГИБДД ОМВД России по Болотнинскому району (2, 8 января);

- отделение ГИБДД ОМВД России по Колыванскому району (2, 6 января);

- отделение ГИБДД ОМВД России по Коченевскому району (5, 8 января);

- отделение ГИБДД ОМВД России по Купинскому району (3, 5, 8, 9 января);

- отделение ГИБДД ОМВД России по Маслянинскому району (2, 6 января);

- отделение ГИБДД ОМВД России по Мошковскому району (2, 5 января);

- отделение ГИБДД ОМВД России по Сузунскому району (2, 3, 4, 5, 8 января);

- отделение ГИБДД ОМВД России по Тогучинскому району (1, 3, 5, 7 января);

- отделение ГИБДД ОМВД России по Чановскому району (2, 3 января);

- отделение ГИБДД ОМВД России по Черепановскому району (2, 9 января);

- отделение ГИБДД ОМВД России по Чулымскому району (с 1 по 10 января);

- отделение ГИБДД ОМВД России по Чистоозерному району (2, 7 января).

Адреса и контактные телефоны подразделений Госавтоинспекции Новосибирской области размещены на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.

ГАИ ГИБДД график работы новогодние праздники
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