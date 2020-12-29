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Вернется на родину? В Кремле прокомментировали возможное возвращение Навального в Россию

17:27 29.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Песков переадресовал в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) просьбу прокомментировать требование этого ведомства к Навальному явиться в инспекцию 28 декабря в рамках контроля за условным лишением свободы.

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Пресс-секретарь президента заявил, что на приезд Навального в РФ нет никаких ограничений

Алексей Навальный, как и любой другой российский гражданин, волен вернуться в Россию из-за рубежа без каких-либо ограничений. Это во вторник подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Кремль относится к возможности возвращения Навального в РФ.

"Любой гражданин Российской Федерации волен возвращаться в свою страну, и здесь, конечно же, никаких ограничений ни для кого быть не может", - сказал представитель Кремля.

Песков переадресовал в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) просьбу прокомментировать требование этого ведомства к Навальному явиться в инспекцию 28 декабря в рамках контроля за условным лишением свободы.

Пресс-секретарь отметил, что Путин едва ли в курсе данной ситуации. "Если вы думаете, что он (президент - прим. ТАСС) вчера узнал о требовании ФСИН [о явке Навального], то я не исключаю, что вы ошибаетесь", - сказал Песков, отметив, что у президента достаточно обширная и напряженная рабочая повестка дня, поэтому глава государства "не осведомлен о требованиях ФСИН к подопечным" этой службы. "ФСИН выполняет свою работу", - ответил Песков на вопрос, было ли уведомление пенитенциарного ведомства Навальному направлено без ведома главы государства.

Ранее столичное управление службы исполнения наказаний сообщило, что условно осужденный Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, поэтому наказание ему может быть заменено. Ведомство исходит из того, что Навальный был выписан из берлинской клиники Charite 20 сентября, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. 28 декабря Навальному направлено уведомление о явке в инспекцию, эта же информация направлена его адвокату и пресс-секретарю.

Источник: ТАСС

возвращение Родина ситуация с Навальным
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