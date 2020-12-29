Когда гадать в январе 2021 года? 4 лучших периода помогут приоткрыть тайну будущего

С 18 на 19 января ворожат, а еще это время подходит для получения ответов на волнующие вопросы.

Первый месяц нового года обладает сильной энергетикой, и в это время принято гадать на будущее

Первый месяц нового года обладает сильной энергетикой, и в это время принято гадать на будущее. Считается, что в дни праздников энергетика пространства меняется, поэтому можно получить точные ответы на все вопросы.

Январь — прекрасный месяц для гадания. Наши предки пользовались энергетикой этого времени для усиления обрядов и ритуалов. Праздничные дни и общий настрой меняют энергетику пространства. Эксперты рекомендуют не упускать возможность погадать в первом месяце нового года, чтобы заглянуть в свое будущее и узнать о том, что ждет впереди. Для гаданий важны настрой, внимание и интуиция. Она поможет увидеть знаки Вселенной, ведущие к счастливой жизни.

1. Сочельник и Рождество. С 6 на 7 января гадают на будущее и любовь. В это время каждая девушка может узнать имя своего суженого или то, что уготовила ей судьба. Существует множество рождественских гаданий, которые помогут узнать, что произойдет в скором времени, будет ли Фортуна благосклонна.

2. Пора гаданий продолжается и на святочной неделе, которая начинается с 7 января и длится до 19 числа. В этот период с помощью гаданий также узнают свою судьбу, и это время считается первым пробуждением от зимы. Да, впереди крещенские и февральские морозы, но световой день уже увеличивается, воодушевляя людей, и энергетика благополучия позволяет привлечь в жизнь позитивные события.

3. Прекрасное время для гаданий — новогодняя ночь. Ночь с 13 на 14 января, время празднования Старого Нового года, приходится на гадальную пору. Каждый сможет вновь загадать заветную мечту, а также погадать на будущие события. Это время наполнено радостью, и такая энергетика позволяет приоткрыть завесу тайны, чтобы узнать о том, что ждет впереди.

4. Ночь перед праздником Крещения тоже считается особой для гаданий. С 18 на 19 января ворожат, а еще это время подходит для получения ответов на волнующие вопросы. Предпраздничный день — время, когда мечты становятся реальностью, а добрые помыслы сбываются.

Гадания и ритуалы — неотъемлемая часть культуры, несмотря на то, что церковь не одобряет таких мероприятий. Тем, кто опасается обрядов, стоит попросить поддержки у своих ангелов-хранителей, которые также могут подать знак и предупредить в случае опасности. Помолиться хранителю можно в любой день и попросить у него совета.

Источник: dailyhoro.ru