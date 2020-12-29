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Прокомментировали слова Жириновского о преемниках Путина Песков

17:30 29.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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На вопрос, думает ли Путин о преемнике, Песков добавил, что президента уже много раз об этом спрашивали на всех пресс-конференциях и он сам много раз на это отвечал.

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Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес

Размышления политиков о преемнике Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" сказал, что кресло главы государства могут занять председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес. < ...> Поэтому это было всегда и, наверное, так всегда и будет. Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу", — сказал Песков журналистам.

По его словам, Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, поэтому, наверное, его предположения на этом опыте и основываются.

На вопрос, думает ли Путин о преемнике, Песков добавил, что президента уже много раз об этом спрашивали на всех пресс-конференциях и он сам много раз на это отвечал.

Глава государства неоднократно отмечал, что это решение предстоит принимать народу.

Источник: РИА Новости

Жириновский о преемниках преемники Владимир Путин
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