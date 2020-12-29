Возбуждено уголовное дело о фальсификации выборов в Новосибирской области

Оппозиционные депутаты райсовета смогли выяснить, что жители целой улицы Интернациональная в Пешково фактически не участвовали в голосовании.

Подписи избирателей были подделаны на участке №1095

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о фальсификации выборов. В одном из поселений могли подделать подписи избирателей целой улицы. Оппозиция считает, что во время трехдневного голосования были повсеместные нарушения.

По факту нарушений на выборах депутатов Убинского района и Пешковского сельсовета, прошедших 13 сентября 2020 года, возбуждено дело по ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов). Это следует из письма следователя, адресованного заявителям, копия которого имеется в распоряжении Тайги.инфо.

Подписи избирателей были подделаны на участке №1095, установили в Следственном комитете после проверки по заявлению депутатов Убинского райсовета от «Справедливой России» и КПРФ.

Оппозиционные депутаты райсовета смогли выяснить, что жители целой улицы Интернациональная в Пешково фактически не участвовали в голосовании. Граждане рассказали им, что не голосовали, но в списках избирателей оказались их подписи о получении бюллетеней, сообщила Тайге.инфо депутат убинского райсовета Татьяна Ковалёва.

Сентябрьские выборы убинского райсовета проходили по партийным спискам и четырем трехмандатным округам. В округе №2 на УИК №1095 в было зарегистрировано 236 избирателей. Проголосовали, если верить «ГАС.Выборы», 183 человека, из которых досрочно — 64. И 147 голосов (80%) отошли единороссу, директора МУП «Убинское коммунальное предприятие» Андрею Жукову. Хотя на шести других УИКах этого многомандатного округа он набирал не больше 21% голосов.

Несмотря на возможные фальсификации, на округе №2 в райсовет мандаты получили два из трех единороссов и представительница «Справедливой России» Татьяна Ковалёва. Андрей Жуков тоже получил кресло, которое теперь под вопросом.

«По нашему подозрению, все выборы в Убинском районе проходят так, — считает Татьяна Ковалёва. — Мы просто не можем проконтролировать все участки из-за трехдневного голосования и недостатка ресурсов».

Под сомнением и результаты выборов депутатов Пешковского сельсовета. Эта кампания проходила исключительно на УИК №1095, и из семи мандатов шесть получили единороссы.

УИК №1095 находится в здании дома культуры деревни Пешково. Комиссию возглавляет представитель «Единой России» Валентина Маркина.

Отметим, что ситуация с итогами голосования на выборах убинского райсовета на УИК №1095 фактически повторилась в другой участковой комиссии того же округа №2. На УИК №1092 в селе Черный Мыс за единоросса Андрея Бородина проголосовали 152 из 190 жителей, якобы участвовавших в выборах.

Кроме того, на УИК №1095, который стал предметом уголовного дела, и на подозрительном УИК №1092 проходили выборы депутата заксобрания Новосибирской области по округу №8. На этих УИКах единоросс Александр Морозов набрал больше ближайшего соперника в 26 и 10 раз, соответственно, хотя на соседних участках такого «преимущества» не наблюдалось.

Администрацию Убинского района Новосибирской области с 2010 года возглавляет единоросс Олег Конюк. Его обвиняли в незаконной охоте, но суд оправдал его. Более того, прямо во время процесса чиновники наградили премией в 500 тыс. рублей «по итогам работы за 2019 год».

Источник: Тайга.инфо