29.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Поздравил с 40-летним юбилеем коллектив детского сада № 25 «Рябинка» мэр Бердска Евгений Шестернин

17:43 29.12.2020 Фото: Администрация Бердска
1

Евгений Анатольевич поздравил коллектив детского сада и отдельно поблагодарил ветеранов педагогического труда.

% name% title
Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» был открыт 28 декабря 1980 года

Глава города Бердска Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов Владимир Голубев, исполняющий обязанности директора Управления образования и молодежной политики Михаил Каркавин, депутат Совета депутатов города Бердска Мкртыч Овсепян поздравили коллектив детского сада № 25 «Рябинка» с 40-м юбилеем.

Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» был открыт 28 декабря 1980 года. На встрече присутствовали педагоги, которые работали в детском саду с первых дней открытия. Евгений Анатольевич поздравил коллектив детского сада и отдельно поблагодарил ветеранов педагогического труда.

Источник: Администрация Бердска

"Ручеек" детский сад мэр поздравил юбилей
Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Врачи спали прямо на полу возле пациента с коронавирусом: Фото появилось в Сети
19:06 29-12-2020
Врачи спали прямо на полу возле пациента с коронавирусом: Фото появилось в Сети
БердскНовогодние траты Бердска: на что пойдут 1,2 млн рублей. Смета расходов
18:57 29-12-2020
Новогодние траты Бердска: на что пойдут 1,2 млн рублей. Смета расходов
Стильный макияж на Новый год для зеленых глаз
18:50 29-12-2020
Стильный макияж на Новый год для зеленых глаз
Эвакуировали ТЦ «Сан Сити» из-за потопа в Новосибирске
18:39 29-12-2020
Эвакуировали ТЦ «Сан Сити» из-за потопа в Новосибирске
ЛПВП - что это такое? Как правильно сдать анализ?
18:20 29-12-2020
ЛПВП - что это такое? Как правильно сдать анализ?
Индексации пенсии работающим пенсионерам потребовал от Путина глава профсоюзов 2
18:18 29-12-2020
Индексации пенсии работающим пенсионерам потребовал от Путина глава профсоюзов
Сколько новых школ, детсадов и больниц построят до 2023 года в Новосибирской области, стало известно
18:15 29-12-2020
Сколько новых школ, детсадов и больниц построят до 2023 года в Новосибирской области, стало известно
Закурил и убил двоих. Они отравились угарным газом, еще одна пострадавшая выпрыгнула с 4 этажа в Новосибирске
18:03 29-12-2020
Закурил и убил двоих. Они отравились угарным газом, еще одна пострадавшая выпрыгнула с 4 этажа в Новосибирске
Как влияет вакцина «ЭпиВакКорона» на здоровье будущего потомства
18:00 29-12-2020
Как влияет вакцина «ЭпиВакКорона» на здоровье будущего потомства
БердскПроизводственному пищевому предприятию (ООО НПФ "Золотая долина", Академгородок) срочно требуются
17:53 29-12-2020
Производственному пищевому предприятию (ООО НПФ