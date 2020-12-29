Поздравил с 40-летним юбилеем коллектив детского сада № 25 «Рябинка» мэр Бердска Евгений Шестернин

Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» был открыт 28 декабря 1980 года

Глава города Бердска Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов Владимир Голубев, исполняющий обязанности директора Управления образования и молодежной политики Михаил Каркавин, депутат Совета депутатов города Бердска Мкртыч Овсепян поздравили коллектив детского сада № 25 «Рябинка» с 40-м юбилеем.

Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» был открыт 28 декабря 1980 года. На встрече присутствовали педагоги, которые работали в детском саду с первых дней открытия. Евгений Анатольевич поздравил коллектив детского сада и отдельно поблагодарил ветеранов педагогического труда.

Источник: Администрация Бердска