Новогодние траты Бердска: на что пойдут 1,2 млн рублей. Смета расходов

Встреча 2021 года пройдет скромно — без салюта и массовых шоу-программ. Однако три снежных городка в для бердчан соорудили.

Снежный городок с главной елкой Бердска уже ждет гостей

Мэр Бердска Евгений Шестерин 25 декабря подписал постановление о праздновании в городе Нового года. В документе прописаны работы и указаны ответственные за праздник чиновники. Речь идет о снежных городках с елками на праздничной площадке у кинотеатра «Орион», возле ДК «Родина» и в Новом поселке.

Бердским бизнесменам глава города рекомендовал украсить свои здания и офисы новогодней атрибутикой. Встреча 2021 года в Бердске пройдет скромно — без салюта и массовых шоу-программ. Хотя снежные городки с украшенными елками, со скульптурами и горками уже готовы к празднику.

Несмотря на то, что официального праздника на главной елке Бердска у кинотеатра «Орион» не планируют, организаторы надеются, что Праздничная площадка станет место для прогулок детей и семей. Более того, глава поручил начальнику отдела МВД по Бердску Владимиру Соколову организовать дежурство полицейских в новогоднюю ночь и каникулярные дни — до 15 января 2021 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новогодний городок у «Ориона» находится под круглосуточной охраной. На это в смете заложено почти 42 тыс. рублей. Всего же на празднование Нового года в 2020-м город потратит 1 млн 244,3 тыс. рублей согласно постановлению мэра.

На что потратят деньги?

Ревизия и ремонт новогодней ели – 20 тыс. рублей.

Монтаж новогодней ели и украшений на Праздничной площадке – 80 тыс. рублей.

Изготовление ледяных и снежных скульптур (Дед Мороз, Снегурочка, барельеф, 2 ледяные картины, фотозона) – 438 тыс. рублей.

Строительство снежного городка – 220 тыс. рублей.

Инсталляция светодиодная «новогодняя игрушка» - 170 тыс. рублей.

Монтаж и обслуживание новогодней иллюминации – 51,5 тыс. рублей.

Установка горки «Зимушка» - 30 тыс. рублей

Изготовление 2 новых горок – 116 тыс. рублей.

Охрана новогоднего городка – 41,8 тыс. рублей.

Изготовление полиграфической продукции – 42 тыс. рублей.

Призы, подарки, дипломы городской конкурс «Юный скульптор» - 20 тыс. рублей.

Монтаж ели на территории школы №4 - 15 тыс. рублей.

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