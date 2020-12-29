Полиция взломала дверь в квартиру Бари Алибасова: Его нашли пьяным и покалеченным

Для Алибасова это был не самый простой год

У дома в Мерзляковском переулке, где располагаются роскошные апартаменты Бари Алибасова, с самого утра неспокойно: дежурит "скорая" и полиция. Причем, на этот раз все серьезно.

- Отец вызвал "Скорую" после того как, как по его словам, упал на лестнице в подъезде, - рассказал kp.ru его сын Бари Алибасов-младший, который сейчас экстренно вылетает из Калининграда в Москву. - Однако, когда медики прибыли, он перестал отвечать на звонки и не открыл им дверь. Пришлось вызвать полицию, чтобы вскрыть квартиру. Я обо всем узнал уже от участкового и пока нахожусь в шоке. С папой связи нет, к нему домой выехали помощники. По словам врачей, у него огромный ушиб на спине, содрана кожа, как будто папу тащили за ноги... Я очень напуган!

По данным врачей, в момент ЧП продюсер находился в состоянии алкогольного опьянения, но сын в этом сомневается.

- Я разговаривал с папой в 9 утра - он был трезв. Как уже к 11 он мог напиться? - недоумевает Алибасов-младший.

Между тем, у помощников продюсера другая версия происшествия. По словам PR-директора Вадима Горжанкина, накануне вечером у Бари Каримовича возникли трудности с глотанием из-за нашумевшего в свое время инцидента с "Кротом". Медики осмотрели знаменитого пациента и дали таблетку от спазма. А утром ситуация повторилась, но бригада "скорой" не смогла попасть в дом якобы из-за сломанного на двери звонка.

- Бари Каримович был дома один, сейчас с ним все в порядке, - настойчиво подчеркнул пиарщик артиста.

Напомним, для Алибасова это был не самый простой год. Несколько месяцев он воевал за квартиру с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной, а в итоге остался без жилья и без жены: на днях суд развел скандальную пару.