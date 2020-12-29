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Закурил и убил двоих. Они отравились угарным газом, еще одна пострадавшая выпрыгнула с 4 этажа в Новосибирске

18:03 29.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Если суд признает арендатора комнаты в общежитии виновным в смертельном пожаре, он может получить срок до 7 лет тюрьмы.

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За смерть людей "поджигателю" грозит реальный срок

Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель двух лиц. Об этом 29 декабря сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В прокуратуре Ленинского района г. Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 43-летнего жителя района.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, в апреле т.г. обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения лежал на диване в арендованной им комнате на 3-м этаже общежития в Ленинском районе Новосибирска. Проявляя преступную небрежность и вопреки требованиям пожарной безопасности, мужчина закурил сигарету и, не потушив ее, уснул.

В результате теплового воздействия тлеющей сигареты, оставленной на горючем материале (диване), произошло его возгорание и пожар.

От пожара произошло задымление комнаты на 5-м этаже общежития, где проживали 21-летние мужчина и женщина. Из-за острого отравления угарным газом и продуктами горения мужчина скончался на месте происшествия, а женщина скончалась через два дня в больнице.

Проживающая на 4-м этаже общежития женщина, обнаружив признаки пожара, из-за отсутствия возможности эвакуироваться по лестнице, выпрыгнула из окна своей комнаты, получив при падении тяжкий вред здоровью.

Сам обвиняемый успел выбежать на улицу.

В случае вынесения судом обвинительного приговора злоумышленнику грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

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